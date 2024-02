Trnitá cesta k přestupu do Realu Madrid je u konce. Mbappé se podle médií upsal Bílému baletu

Kromě toho, že součástí dohody mezi Mbappém a Realem Madrid je i to, že bude nosit dres s číslem 10, tak se měly obě strany dohodnout na pětiletém kontraktu, během něhož každý rok přistane na kontě Kyliana Mbappého až 15 milionů eur (381 milionů eur). Dále pak má tato smlouva zahrnovat pro Mbappého i možnost nakládat s vlastními markentingovými právy. Jak informuje britská stanice BBC, na tom všem už by se nic měnit nemělo.

Oproti předchozí nabídce ze strany saúdskoarabského Al-Hilálu se tak jedná o hodně skromnou nabídku, i když na první pohled to pochopitelně běžnému smrtelníkovi nepřipadá. Majitelé Al-Hilálu nabízeli Francouzovi astronomických 700 milionů eur (zhruba 17 miliard korun) s možností odejít bez náhrady. Na to nakonec pětadvacetiletý útočník nekývl.

I tak ale bude ve svém novém působišti Mbappé pobírat daleko vyšší odměnu, než jak je tomu v současnosti největší madridské opory.

Kouč Carlo Ancelotti už má navíc mít v hlavě plán, kam Mbappého zařadí do základní jedenáctky. Anglická fotbalová hvězda Jude Bellingham by měl být od nové sezóny k vidění v poněkud zataženější roli v hloubi pole, Brazilec Vinícius Júnior by nadále figuroval vlevo a Mbappé známý svou nechytatelnou rychlostí by měl na starost zbytek ofenzivy.

Mimochodem, onen zmiňovaný dres s číslem 10 by měl zdědit po osmatřicetileté chorvatské legendě Luku Modričovi, o němž se mluví v té souvislosti, že už by neměl po sezóně s Bílým baletem prodlužovat smlouvu, čímž by tak vyvrcholila jeho dlouhodobá nespokojenost s herním vytížením.

Připomeňme, že Mbappé přišel do pařížského velkoklubu v roce 2018 a od té doby s tímto celkem dokázal vyhrát pět ligových titulů a účastnil se finále Ligy mistrů. Mimochodem, do Paříže přišel z Monaka, kde působil tři roky a radoval se tam z jednoho ligového titulu.

Kromě klubové scény je Mbappé výrazným jménem i na reprezentační scéně. Za národní tým Francie nastoupil dosud k 75 zápasům, během nichž zaznamenal 46 gólů. Pomohl ke stříbru z katarského MS v roce 2022 a o rok dříve také k triumfu v Lize národů.