Mbappé se po odchodu do Realu Madrid pře s PSG o 55 milionů eur

Spor se rozhořel, jak už bylo výše zmíněno, poté, co pětadvacetiletý fotbalista odešel po vypršení kontraktu z Paříže, jelikož právě tehdy jeho zástupci podle agentury AP uvedli, že oněch 55 milionů eur má být nevyplacená částka zahrnující tříměsíční mzdu. Kromě toho je v rámci této částky zahrnuta i třetina bonusů za loajalitu. Pařížský velkoklub však oponuje, že této částky se měl Mbappé vzdát začátkem předešlé sezóny proto, aby se mohl vrátit zpátky do týmu poté, co byl z něho vyřazen za to, že odmítl podepsat novou smlouvu.

S takovým tvrzením ale Mbappé a spol. nesouhlasí. "Aby se klub vyhnul své povinnosti platit, snaží se poukázat na jakousi tajnou dohodu, jejíž existenci se mu však nepodařilo dokázat," nechali se k tomu konkrétně slyšet zástupci fotbalisty.

Ti v rámci tohoto případu nejnověji jednali se zástupci PSG před komisí LFP téměř dvě hodiny, přičemž na rozdíl od hráčovy strany s nabídkou ze strany LFP dělat ve sporu prostředníka neměli kluboví funkcionáři problém. "Ve světle ústních a písemných argumentů předložených klubem komise navrhla jednání mezi oběma stranami, o což PSG usiluje už mnoho měsíců," stojí k této věci v prohlášení PSG.

Hráčovi právní zástupci jsou však jiného názoru. "Možnost vyjednávání jsme odmítli. Nemá smysl se dohadovat o nezaplacené částce, jež je naprosto zjevná už z pohledu na hráčovu výplatní pásku," uvedli ve svém prohlášení.