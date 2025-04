Historický milník: Katy Perry poletí do vesmíru s první čistě ženskou posádkou Blue Origin

Právě se přehrává: ŽIVĚ: První čistě ženská posádka Blue Origin letí do vesmíru ŽIVĚ: První čistě ženská posádka Blue Origin letí do vesmíru Video: YouTube

Let bude trvat pouhých 11 minut, během nichž se šestice žen dostane za hranici vesmíru — nad slavnou Kármánovu linii ve výšce 100 kilometrů nad Zemí. I když oficiálně nezískají statut astronautek dle pravidel NASA či FAA, symbolicky tuto hranici překročí. Start je naplánován z texaské základny Launch Site One v 15:30.

Posádku vede Lauren Sanchezová, autorka, pilotka vrtulníku a snoubenka zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. Kromě Perry a Sanchezové poletí do vesmíru také známá televizní moderátorka Gayle Kingová, bývalá vědkyně NASA Aisha Boweová, bojovnice za lidská práva Amanda Nguyenová a filmová producentka Kerianne Flynnová.

Výběr posádky probíhal podle Sanchezové na základě schopnosti inspirovat další lidi. „Chtěla jsem ženy, které mohou svět obohatit nejen svou přítomností, ale i tím, co z vesmíru přinesou zpět,“ vysvětlila.

Pro Katy Perry to bude splněný sen. O letu do vesmíru podle svých slov snila již téměř dvacet let. „Když se Blue Origin poprvé zmínila o komerčním vesmírném letu, hned jsem říkala: 'Zapište mě na seznam!',“ sdělila s nadšením. Let absolvuje i kvůli své dceři Daisy Dove Bloom, kterou má se slavným britským hercem Orlandem Bloomem. Chce jí ukázat, že „každý může dosáhnout svých snů“.

Ani další členky posádky neskrývají emoce. Aisha Boweová přiznala, že se cítí, jako by na ten moment čekala celý život. Amanda Nguyenová zase řekla, že se těší, až přistanou a podělí se o své zážitky. Kerianne Flynnová prohlásila, že let do vesmíru je jejím dětským snem, který se právě plní.

Gayle Kingová, známá tvář americké televize, původně pozvání odmítla kvůli strachu. Později se ale přidala a dnes říká, že má stále obavy, ale je hrdá na to, že se mise zúčastní.

Přestože let potrvá jen několik minut, bude nabitý zážitky. Posádka si užije čtyři minuty beztíže a pohled na Zemi z velkých oken kapsle. Poté se raketa vrátí na Zemi pomocí trojice padáků.

V historii Blue Origin už do vesmíru letělo 52 lidí, včetně samotného Bezose nebo herce Williama Shatnera, který se stal ve svých 90 letech nejstarším člověkem ve vesmíru. Let NS-31 bude však první výhradně ženskou misí a přinese s sebou výrazné společenské poselství.

Kromě technologické výzvy se posádka nebrání ani módním detailům. Lauren Sanchezová žertovala, že si všechny ženy před letem nechají udělat make-up a vlasy, i když připustila, že umělé řasy mohou poletovat po celé kapsli. „Kdo by se před takovým letem nechtěl trochu zkrášlit?“ řekla.

Perry navíc nevyloučila možnost, že by si ve vesmíru zazpívala, čímž by se stala první umělkyní, která vystoupila mimo planetu Zemi. „Připravte se, že do astronauta přidáme trochu 'ass',“ dodala s úsměvem.

Členky posádky si s sebou vezmou i osobní předměty — například originální vlajku z mise Apollo 12, plyšáka, mušle z Malajsie nebo conch chowder, tradiční bahamské jídlo, s nímž vyrůstala Boweová.

Zatímco Jeff Bezos tímto letem posiluje svou pozici v souboji s Elonem Muskem o prvenství v komerčním vesmíru, pro veřejnost má mise NS-31 mnohem širší význam. Ukazuje, že ženy mají v kosmu pevné místo, ať už v kombinéze, nebo v rtěnce.