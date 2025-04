Polsko se obořilo na Trumpa: Nevidíte, jak se vám Putin posmívá?

Donald Trump od osmdesátých let tvrdí, že se snaží zabránit jaderné apokalypse. Už jako mladý podnikatel údajně navrhl, že pokud by ho prezident Ronald Reagan jmenoval „plnomocným velvyslancem“, ukončil by studenou válku „během jedné hodiny“. Téma jaderných zbraní neopustil ani později – v roce 2018, před summitem s Vladimirem Putinem v Helsinkách, označil jaderné zbraně za „největší problém světa“ a prohlásil: „Žádné jaderné zbraně nikde na světě.“