Mladým kuřákům v EU hrozí horší časy. V čele boje stojí Nizozemsko

Vyjma Nizozemska se pod dopis evropskému komisaři pro zdraví Olivérovi Várhelyimu podepsali ministři Belgie, Estonska, Finska, Litvy, Lotyšska, Irska, Lucemburska, Malty, Slovinska a Španělska. V dopise žádají Várhelyiho, aby zrevidoval Směrnici o tabákových výrobcích (TPD) tak, aby snížil atraktivitu těchto produktů. Směrnice EU o TPD z roku 2014 se těmito novými nikotinovými produkty nezabývá. Výkonná komise EU přitom slíbila tuto směrnici revidovat jako součást svého Plánu proti rakovině.

Dle serveru Tobacco Insider jsou signatáři především znepokojeni používáním elektronických cigaret a nikotinových sáčků mezi mladými lidmi a zdůrazňují, že národní opatření jsou oslabována přeshraničním prodejem a platformami na sociálních sítích.

„Proto vyzýváme Komisi, aby vyvinula, navrhla a implementovala legislativu EU, která bude připravena na budoucnost, a to tak, aby snížila atraktivitu elektronických cigaret a dalších nových nikotinových produktů (jako jsou nikotinové sáčky), zejména pro mladé lidi,“ stojí v dopise dle serveru POLITICO.

Evropská komise má tedy vyvinout, navrhnout a implementovat legislativu EU připravenou na budoucnost, včetně „komplexních omezení“ týkajících se příchutí, maximálních hladin nikotinu a jednoduchého balení.

Vincent Karremans, ministr pro mládež, prevenci a sport Nizozemska, uvedl ve svém prohlášení: „Vaping může vést k vážným problémům se závislostí a dokonce i ke krvácení do plic. I přes velká zdravotní rizika kouří 1 z 7 mladých lidí ve věku 12 až 16 let elektronické cigarety každý měsíc. Takže máme co do činění s velmi vážným problémem.“

Nizozemsko také již zakázalo příchutě pro elektronické cigarety.