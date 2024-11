Británie projedná přelomový zákon. Chce zakázat cigarety

Nová legislativa, zaměřená na tabákové výrobky a elektronické cigarety, by například zakazovala kouření na vybraných venkovních prostranstvích, jako jsou dětská hřiště či vchody do škol a nemocnic.

Zákaz kouření v zahrádkách barů však zůstává zatím mimo návrh kvůli námitkám majitelů podniků, přičemž ministr zdravotnictví Wes Streeting zdůraznil, že pohostinství v posledních letech čelilo značným výzvám.

Návrh zákona také zahrnuje omezení příchutí elektronických cigaret a zákaz výrazně barevných obalů, které mohou lákat děti. Podle Streetinga má tento krok za cíl chránit mladou generaci před "cynickým průmyslem", který se snaží zvyšovat závislost na nikotinu mezi dětmi.

Součástí zákona je i návrh na postupné zvyšování minimálního věku pro nákup tabákových výrobků – věk by se zvyšoval každý rok o jeden rok. Pokud by byl návrh schválen, osoby narozené po 1. lednu 2009 by si už nikdy legálně nemohly koupit cigarety, čímž by Británie předešla vzniku nové generace kuřáků.

Díky silné podpoře vládnoucí Labouristické strany má zákon velkou šanci na schválení, čímž by se Británie zařadila mezi země s nejpřísnějšími protikuřáckými opatřeními na světě. Podle vlády by návrh pomohl „prolomit kruh závislosti“ a „vydláždit cestu ke Spojenému království bez kouření“.

Kouření se v Británii výrazně snížilo od 70. let, kdy kouřilo přibližně dvě třetiny populace. I přesto v současné době kouří zhruba 6,4 milionu Britů, což odpovídá 13 procentům populace. Podle oficiálních statistik je kouření stále hlavní příčinou smrti a nemocí, kterým by bylo možné předcházet – způsobuje ročně přibližně 80 000 úmrtí.