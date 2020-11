Fotbalová liga se protáhne téměř do Vánoc. Jarní část začne už v půlce ledna

Zatímco první liga, která by ráda v restartované části sezóny 2020/21 stihla odehrát celkem 14 kol a to tedy až do zmińovaného 23. prosince, druhá nejvyšší fotbalová soutěž Fortuna národní liga se nově protáhne do poloviny prosince. Co se týče samotných rozlosování kol, to se ani při nové termínovce obou soutěží nemění.

Mnoho jiných variant Ligové grémium nemělo, využilo jedno okno, které mělo být původně určeno zápasům MOL Cupu, ten se ale do konce tohoto kalendářního roku už dříve kvůli pandemii koronaviru přerušil. Konkrétně se zápasy českého poháru měly uskutečnit ve středu 16. prosince.

"Členské kluby si kvůli nové termínové listině odsouhlasily zkrácení zimního přípravného období. Posunutí jarní části není možné s ohledem na plánované EURO a nejvyšší soutěž se proto znovu rozeběhne po necelých čtyřech týdnech patnáctým kolem již 16. ledna," uvedla k nové termínové listině Ligová fotbalová asociace.

V případě druhé ligy šlo především o to, kam vecpat čtyři kola, která se měla původně odehrát v říjnu. Na druholigových trávnících tak tedy budou fotbalisté pobíhat ještě první prosincový víkend. Třinácté kolo se pak uskuteční až začátkem března příštího roku.