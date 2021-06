Italové kráčejí vstříc postupu do osmifinále, blízko k němu mají i Velšané

Večerní utkání v Římě mezi Itálií a Švýcarskem měl favorita jasného a prakticky po celou dobu zápasu a tedy i v jeho úvodu měli daleko více ze hry fotbalisté z Apeninského poloostrova. V první příležitosti se ocitl Immobile po centru velmi aktivního Spinazzoly, v 18. minutě se Italům sice poprvé podařilo rozvlnit švýcarskou síť poté, co se do branky země helvétského kříže míč dostal od Chielliniho. Ten však hrál ještě před tím rukou a proto tak tento gól ještě nebyl díky přezkumu u videorozhodčího uznán. O šest minut později musel právě Chiellini opusttit předčasně hřiště a to zřejmě kvůli zranění.

Čekalo se, jak tato skutečnost s Itálií otřese, ale rozhodně jí to nijak nakonec z míry nevykolejilo a nadále plnila roli favorita nejen tohoto zápasu. Dvě minuty na to se totiž Italům podařilo už regulérně skóre otevřít poté, co Locatelli nejprve z půlky poslal dlouhý balón na pravou stranu na Berardiho, jenž se tak přibližoval k brance, aby před ní poslal míč opět na Locatelliho a ten byl za svůj předešlý spriint tak odměněn gólem, 1:0 pro Itálii. Mimochodem, právě Locatelli se stal ve věku 23 let a 159 dní nejmladším kanonýrem letošního evropského šampionátu.

A nebyla to jeho jeiná světlá chvilka v tomto utkání. Opět se připomněl po přestávce v 52. minutě, kdy Locatellimu tentokráte nahrál Barella a záložník Sassuola se rozhodl napřáhnout zpoza šestnáctky k tyči, gólman Sommer byl proti tomu bezmocný, 2:0.

Jak se blížil závěr zápasu, Švýcaři už se moc do žádných velkých příležitostí a to především proto, že bje Italové už do ničeho nepouštěli a hru s přehledem kontrolovali. Na 3:0 mohl Immobile zvýšit už v 75. minutě, ale tehdy svým křižným pokusem ještě střílel mimo, nakonec se tento fotbalista Lazia Řím prosadil v 89. minutě, kdy brankáře Sommera překonala jeho skákavá střela. Italové tak tedy po výhře 3:0 nad Švýcarskem pomalu ale jistě míří do osmifinále.

Ramsey s Robertsem přiblížili Wales k postupu ze skupiny. Bale v zápase s Tureckem neproměnil penaltu

Ještě před tímto večerním zápasem se v rámci skupiny A v ázerbajdžánském Baku střetli Turci a Velšané. Pokud chtěli turečtí fotbalisté odčinit jejich špatný vstup do Eura, kdy s Itálií prohráli 0:2, jejich příznivci museli být nakonec nejen s výsledkem, ale i s výkonem i tentokrát zklamáni. Už v prvních minutách se do šancí dostávali spíše Velšané, v té první se ocitl v bezpostřední blízkosti Ramsey, ale ten po šesti minutách hry gólmana Cakira nepřekonal. Na tuto příležitost na druhé straně odpověděl svou možností Yilmaz, jehož tečovaná střela skončila těsně vedle velšské branky.

Aktivní Ramsey se dostal blízko ke gólu i ve 24. minutě ai tentokrát svou tutopvou šanci neproměnil a to tím, že přestřelil. Následovala několikaminutová pasáž, ve které hrozili Turci, konkrétně hned ze dvou rohů, ovšem úspěch z toho nebyl. Naopak to byli Velšané, kterým se ještě před odchodem do kabin podařilo skórovat a kdo jiný mohl skórovat, nežb Aaron Ramsey. Ten ve 42. minutě bravurně zpracoval balón po dlouhjém nákopu za obranu od Balea a Ramsey se pak po ootočce nemýlil, 1:0 pro Wales.

Po obrátce měl jednu z ojedinělých tureckých příležitostí na kopačce opět Yilmaz, ale ten v obrovské šanci ani tentokrát neuspěl. A na druhé straně se opět rozhodl zakončovat Ramsey, proti jehož přízemní střele už gólman Cakir zakročil.

Po hodině hry byl v šestnáctce Turků faulován Bale a právě ten se pak postavil k následnému pokutovému kopu. Z něj ale největší velšská hvbězda nakonec přestřelila, svůj první gól po dlouhých dvanácti zápasech v dresu velšské reprezentace nedal ani po chybném odkopu gólmana Cakira, jenž tak trefil právě Balea. Od něj se pak míč odrazil jen těsně vedle turecké branky.

A Bale pak nepoznbal radost z gólu ani po jeho hlavičce, ani po jeho střele z úhlu. Nakonec se do zápisu o utkání zapsal podruhé opět jako asistent, když se od rohovém praporku v závěru zápasu dostal podél brankové čáry až do šestnáctky, v níž přenechal kulatý nesmysl Robertsovi a ten tak už zvýšil na konečných 2:0.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2020 - konečné výsledky (16.6.2021):

SKUPINA A:

Itálie - Švýcarsko 3:0 (1:0)

Branky: 26. a 52. Locatelli, 89. Immobile

Turecko - Wales 0:2 (0:1)

Branky: 42. Ramsey, 90.+5 C. Roberts