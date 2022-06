Jablonec, Mladá Boleslav i Zlín startují letní přípravu. Moravané čekají i na sponzora

Severočeský Jablonec, který se v uplynulé sezóně zachránil ve Fortuna lize až v baráži, nejprve zaznamenal změnu na trenérském postu. Ještě před koncem uplynuvší sezóny skončil na lavičce Petr Rada, jenž už nyní trénuje v pražské Dukle, a do nové sezóny tak tedy Severočechy povede bývalý kouč Českých Budějovic David Horejš.

Co se týče samotného kádru, tak v něm objeví nově univerzál Matěj Polidar, který přichází z pražské Sparty. "Trenér Horejš o mě velice stál, vážím si toho, a proto jsem si vybral cestu do Jablonce. Chtěl jsem jít hned od začátku přípravy, člověk se pak cítí líp, když jsou tu další noví hráči a nepřijde sem týden před ligou po přípravě," nechal se slyšet pro klubový web Jablonce fotbalista, který poprvé první ligu hrál v dresu Příbrami.

Tým také posílí záložník Adam Ritter. Blíží se taktéž přestup zajímavého jména ze zahraničí a to konkrétně bývalého gólmana z mládeže Borussie Dortmund Jonase Brendiecka. Na sever Čech se pak vrátí ze zahraničí černohorský reprezentant Vladimir Jovovič. Ten působil v dresu Jablonce již v letech 2017 až 2021 a právě během tohoto období odehrál v tuzemské soutěži 103 zápasů, během kterých zaznamenal 15 branek.

Mezi dalšími návratilci jsou v týmu útočník Jan Chramosta a gólman Adam Richter, kteří dosud hostovali. Kouč Horejš může také počítat se službami Pavla Šulce, jenž sem zamířil na hostování z Plzně.

Mladá Boleslav se mudí poprat s odchodem Ewertona

Do letní přípravy vstoupili také v Mladé Boleslavi, avšak bez svého nejproduktivnějšího fotbalisty z minulého ročníku Ewertona, jenž odešel do Slavie. Kromě něj nebude moct stratég Pavel Hoftych počítat ani s Davidem Douděrou, Michalem lavatým, Martinem Sladkým Filipem Horským. Nejistá je stále budoucnost v klubu v případě Kryštofa Obadala (Slavia) a Vojtěcha Smrže (Karviná), jelikož se jedná o dvojici , která je ve středočeském klubu na hostování.

Novými posilami se naopak v mužstvu stali brankář Martin Polaček, obránce Radek Látal, Denise Donáta a záložníka Denis Darmovzal. Jakub Fulnek s Ladislavem Krobotem se pak vrátili z hostování.Středočechy bude i v příští sezóně určitě táhnout i díky svým zkušenostem již čtyřicetiletý záložník Marek Matějovský.

Zlín přivedl nejen nové hráče, ale i hlavního sponzora

Moravský celek z Baťova města příliš mnoho změn neudělalo, až nyní v těchto dnech se udála největší změna vtýmu, když do příští sezóny nastoupí bez Cheicka Oumara Condeho. Tento jednavacetiletý guinejský fotbalista míří do zahraničí, přičemž bližší informace o jeho novém angažmá zatím ještě nebyly zveřejněny. A to navzdory tomu, že se o tohoto Afričana zajímaly i přední české celky. "Celý víkend i dnes vyjednáváme, věřím, že během dneška to sladíme a vše dopadne. Je to zajímavé i pro nás, je to transfer do zahraničí. Nechtěl bych být konkrétní, ale mohu říct, že ten tým bude hrát předkolo Ligy mistrů. Pro některé naše kluky to může být signál, že pokud tomu dají vše, dá se i ze Zlína jít do kvalitního zahraničního klubu," sdělil k tomu Zdeněk Grygera, klubový generální manažer.

Pro zatím jedinou změnou v týmu Zlína je třiadvacetiletý slovenský obránce Adrián Slávik. Mluví se pak i o příchodu útočníka Riginu Ciciliovi ze Slovácka. "Já bych ho uvítal, věřím, že je ve hře," neskrýval své přání kouč Jan Jelínek, přičemž Zdeněk Grygera ho doplnil: "Díváme se na tuhle pozici (útočníka). Neočekáváme, že by přišlo pět šest hráčů, to určitě ne. Přestupní termín je dlouhý, bude se to hýbat. Věřím, že se hlavně budeme vyhýbat zraněním, kterých jsme měli v minulé sezoně hodně. To bude nejdůležitější."

Již před koncem minulé sezóny pak bylo jasné, že Zlín oustí dosavadní titulární sponzor Fastav a tudíž tak v nejbližších dnech představínového sponzora, podle kterého se bude jmenovat. "Jsme velice blízko změny názvu klubu, dohody s novým titulárním partnerem. Chybí nám posledních pár dnů jednání, dořešení detailů. Rozpočet by se měl pohybovat na podobné úrovni jako v posledním roce," uvedl k tomu Grygera.

Teplice mají náhradu za Tijaniho, mělo by se jednat o Dramého

Poté, co z Teplic odešel do Plzně obránce Mohamed Tijani, hledal za něj severočeský klub adekvátní náhradu. Tou se jí stal nakonec Soufian Dramé, který přichází z Karvinéa který dosud v jejím a příbramském dresu nastoupil do 77 zápasů české ligy, během kterých vstřelil jeden gól. "Jsme na všem dohodnuti, zbývá jen lékařská prohlídka, po které podepíšeme smlouvu. Příchod stopera byl pro nás po odchodu Mohameda Tijaniho prioritou. Věříme, že ho Soufiane dokáže nahradit," řekl k tomu teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Součástí mužstva je nově záložník Jakub Urbanec, kterého zná kouč Jiří Jarošík ze společného působení v druholigovém Prostějově. A také slávistický záložník Jakub Křišťan, jenž dosud působil na hostování ve Vlašimi.

Nadále pak bude klub počítat i se záložníkem Tomášem Kučerou či brankářem Luďkem Němečkem. A zůstává i další středopolař Ngosa Sunzu. "S Tomášem jsme byli od konce sezony v jednání, podpis se trošku opozdil kvůli jeho dovolené, ale jsme moc rádi, že jsme se dohodli. Po dlouhém zranění podával na jaře velmi dobré výkony, které věříme, že s herní praxí půjdou ještě nahoru," nechal se slyšet kluboý ředitel Rudolf Řepka.

V týmu nadále nedudou zkušení Jakub Mareš a Ondřej Mazuch a také obránci Karel Hasil a David Černý a záložník Pavel Moulis. Oběma sparťanům Janu Fortelnému a Václavu Sejkovi pakskončilo v klubu hostování.