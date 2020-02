Jílek po špatném vstupu do jara u Sparty končí! Nahrazuje ho Kotal

"Václav Jílek už není hlavním trenérem Sparty. Kvůli neuspokojivým výsledkům i hernímu projevu byl spolu se svým realizačním týmem odvolán," stálo konkrétně v úterním prohlášení pražského klubu. "Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí. Vašek Jílek je dobrý trenér, ale předvedená hra i výsledky pro nás byly zklamáním a nenaplňovaly očekávání, která máme," dodal pak pro sparťanský web sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický.

Tento krok byl reakcí především na zmiňovaný sobotní duel s Libercem, nikoli na předešlou zimní přípravu ve Španělsku, která se Spartě taky zrovna výsledkově nevydařila. "V průběhu přípravného období vedení klubu nezvažovalo odvolání trenéra Václav Jílka z jeho funkce. Jedná se o reakci na silně nevydařený vstup do jarní části ligové soutěže," potvrzuje Ondřej Kasík, ředitel komunikace pražské Sparty.

Nástupcem Václava Jílka se stal muž, který už je součástí klubu a tak se sprostředím nemusí dlouho seznamovat. Václav Kotal doposud působil jako hlavní trenér sparťanské rezervy. "Trenér Kotal má osobní historii spojenou se Spartou, zná prostředí, působil tady jako hráč, asistent u A-týmu a několikrát jako kouč béčka. Tým momentálně potřebuje trenéra s takovými zkušenostmi," řekl Rosický k jeho osobě. "Václav Kotal v první části této sezony odváděl velmi dobrou práci u B-týmu, v minulosti i u mládežnické reprezentace prokázal, že umí výborně pracovat s talentovanými hráči," pokračoval.

Dodejme, že sparťanský B-tým bude nově trénovat dvojice Michal Horňák-Jiří Saňák, přičemž oba byli teď součástí Jílkova realizačního týmu.

Nový kouč rozhodně jde do nelehké situace a ví, že sparťanská trenérská židle je hodně nejistým místem. "Chci přesvědčit hráče, že to, co po nich budeme požadovat, by mělo být k jejich prospěchu. A k prospěchu Sparty," řekl Kotal, který má zkušenosti z předešlých ligových angažmá, když jako trenér koučoval Hradec Králové, Jablonec a Brno.

Kotal by rád zlepšil defenzivnmí činnost A-týmu, který doposud v lize inkasoval osmadvacetkrát, ppřičemž nejdnou byly v obraně k vidění obrovské hrubky. "Tolik gólů, kolik jsme dostali za podzimní část i na jaře, je strašně moc. Prvním úkolem bude zapracovat na obrané fázi," uvedl pro klubové webové stránky a pokračoval: "Bylo by mnohem lepší, kdybych to přebíral v jiné situaci nebo na začátku soutěže. Vzhledem k tomu, že jsem dlouhodobý sparťan, chtěl bych vrátit Spartu tam, kam patří. Není na to moc času, potřebovali bychom, aby změna nastala co nejdřív."