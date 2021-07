Kouč Anglie Southgate vyzval fanoušky k respektu. Přidal se i Gary Lineker

Tato pokuta padla mimo jiné i kvůli tomu, že angličtí fotbaloví příznivci v semifinále proti Dánsku ozařovali laserem gólmana Seveřanů před rozhodujícím pokutovým kopem v prodloužení.

"Je důležité, aby naši fanoušci respektovali hymnu soupeře. Sami dobře víme, že když při zápasech venku bučí do naší hymny, tak nás to ještě víc vyhecuje. Tohle týmu nepomůže," nechal se konkrétně slyšet před nedělním finále kouč Anglie Southgate.

"Myslím, že můžeme soupeře zastrašit bučením v průběhu zápasu, ale hymna je něco jiného. Musíme ukázat respekt," pokračoval stratég, který má nyní cíl dovést kolébku fotbalu k první velké trofeji od roku 1966, kdy Anglie hrála poslední velké finále na mezinárodním turnaji a to na mistrovství světa. Nedělní finále bude její první v historii evropského šampionátu.

Ke slovům Garetha Southgatea se na svém twitterovém účtu přidal a fanoušky tak vyzval i bývalý reprezentant a současný televizní moderátor a expert Gary Lineker. "Pokud máte to štěstí a sehnali jste lístky na finále, tak prosím, opravdu prosím, nebučte při italské hymně," napsal a pokračoval: "Za prvé: Je to naprostá pecka a stojí za to si ji poslechnout. A za druhé: Je to sakra neslušné, neuctivé a naprosto ubohé."