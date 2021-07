Letní olympijské hry v roce 2032 se bude konat v australském Brisbane, rozhodl MOV

Na rozdíl od předešlých voleb pořadatele oympijských her se tentokrát volilo jiným systémem, jenž byl změněn za účelem snížení nákladů na přípravu projektů a kampaně uchazečů. Volební procedura tak tedy je kratší než bývala, což tak umožňuje více času na přípravu pro zvoleného pořadatele dané olympiády.

O pořádání Letních olympijských her v roce 2032 měli sice zájem třeba Budapešť, Dauhá, Indonisie či německá oblast Porýní a Porúří, nakonec se ale jediným kandidátem stalo právě australské město Brisbane, pro nějž hovořilo především to, že hned několik sportovišť už tam již stojí, navíc v době konání Her by tam mělo být příjemné počasí a v minulosti už si vyzkoušelo pořádat velké sportovní akce. Před třemi lety se zde třeba konaly Hry Commonwealthu.

V únoru získalo Brisbane statut "preferovaného uchazeče", díky čemuž tak mělo větší šanci na zisk pořádání olympiády než ostatní zájemci. Až středeční hlasování delegátů MOV v Tokiu definitivně rozhodlo o tom, že Brisbane se skutečněstane pořadatelem Her za jedenáct let. "Víme, jak v Austrálii uspořádat úspěšné Hry," nechal se slyšet před delegáty MOV samtný australský premiér Scott Morrison.

Přenos z volebního zasedání delegátů v Tokiu sledoval lidé v Brisbane na velkoplošné obrazovce a to i přesto, že před volbou bylo víceméně jasné, že právě Brisbane bude pořadatelem dalších Her. "Je to historický den nejen pro Brisbane a Queensland, ale pro celou zemi. Olympijské hry mohou pořádat jen globální velkoměsta, takže to odpovídá významu, jaký má Brisbane v tomto regionu i celém světě," radoval se po volbě premiér Morisson.

V sam,otném MOV mělo Brisbane velikou oporu v osobě viceprezidenta Johna Coatse, jenž je taktéž Australan. "Olympijské hry v Brisbane budou v těch nejpečlivějších, nejvděčnějších a nejnadšenějších rukou. Mohu sportovcům z celého světa slíbit – nabídneme vám nezapomenutelnou zkušenost," uvedl po volbě Coats. Ten už v době Her v Brisbane vesvé funkci nebude, neboť ji bude muset kvůli všěku za tři roky opustit.

Radost pak neskrýval starosta Brisbane Adrian Schrinner. "Brisbane si prošlo mnohým, čelilo přírodním katastrofám a povodním, ale vždycky mělo odhodlání a ambice. Tohle je nová éra pro Brisbane, ale také nová éra pro olympijské hnutí," uvedl.

V Austálii se tak budou konat Hry po 32 letech, neboť naposledy v roce 2000 se konaly Letní olympijské hry na tomto kontinentu, konkrétně pak v Sydney. V roce 1956 se pak sportovci pod pěti kruhy sešli v Melbourne a Austrálie se tak stane po USA druhou zemí, ve které se bude letní olympiáda konat ve třech různých městech.

Australský ministr sportu Richard Colbeckdoufá, že blížící se Hry v Brisbane budou motivací pro současné mladé sportovce. "Chtěl bych vzkázat mladým Australanům, kteří sedí na gauči a chtějí být sportovci, že šance závodit na domácí půdě v Brisbane 2032 je jejich," řekl konkrétně.