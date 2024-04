Olympiáda se blíží. V Řecku byl slavnostně zapálen olympijský oheň

Pochodeň byla zapálena ze záložního ohně, který byl k dispozici od pondělní generálky. Zapálení pomocí slunečních paprsků a parabolického zrcadla totiž překazilo podmračené počasí.

Zážehu plamene před antickým chrámem bohyně Héry přihlížely stovky hostů a diváků, včetně předsedy Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha a šéfa organizačního výboru pařížské olympiády Tonyho Estangueta.

Bach ve svém projevu zdůraznil symboliku olympijských her jako mírového gesta. "V těchto těžkých časech, ve kterých přibývá válek a konfliktů, toužíme po něčem, co nás spojí a dá naději. Olympijský oheň, který dnes zapalujeme, je symbolem této naděje," uvedl.

Olympijský oheň zůstane v Řecku do 27. dubna, kdy se vydá na palubě plachetnice z Atén do Marseille. Štafeta s pochodní pak projde francouzskými územími po dobu 80 dnů, urazí zhruba 12 000 kilometrů a dorazí do Paříže.