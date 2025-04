Obchodní válka eskaluje: Trumpovy tarify otřásají ekonomikami USA, Evropy i Velké Británie

Německý ministr hospodářství Robert Habeck naznačil, že Evropa musí zesílit tlak na Spojené státy, aby přiměla Trumpa ke změně postoje. „Vidím, že Donald Trump pod tlakem ustupuje. Ale aby se tak stalo, musí tento tlak pocítit, a právě to musí nyní Evropa a Německo zajistit,“ uvedl Habeck na tiskové konferenci.

V reakci na nová americká cla se očekává, že EU přijme protiopatření. Mezi možnými kroky jsou vlastní odvetná cla, která by mohla postihnout klíčové americké vývozní sektory.

Podle ekonomů z investiční společnosti T. Rowe Price bude Velká Británie čelit menším dopadům obchodní války než zbytek Evropy. Britská ekonomika by mohla těžit z přesměrování obchodu, kdy výrobci budou hledat alternativní cesty k obejití amerických tarifů.

Tomasz Wieladek, hlavní ekonom pro Evropu ve společnosti T. Rowe Price, odhaduje, že negativní dopad na britskou ekonomiku bude pouze 0,2–0,5 % HDP. Zatímco EU pravděpodobně sklouzne do recese, Británie může těžit z levnějších dovozů a nedávného vládního stimulačního balíčku.

Na druhou stranu britští farmáři varují, že nové obchodní bariéry mohou poškodit export britských potravin, především masa, sýrů a whisky, do Spojených států. Obávají se také přetlaku levnějších potravin na britském trhu, které by mohly být přesměrovány z USA do Británie.

Investoři znepokojeně sledují prudký pokles amerického dolaru, který dnes oslabil o 2 % vůči koši hlavních světových měn. Deutsche Bank varuje, že Spojené státy by mohly čelit „krizi důvěry v dolar“.

Podle George Saravelose, vedoucího výzkumu měnových trhů v Deutsche Bank, dochází k erozi bezpečného postavení dolaru jako globální rezervní měny. Pokud se oslabování dolaru urychlí, mohlo by to vést k masivnímu přesunu kapitálu z USA do jiných regionů.

Analytici varují, že pokud Trumpovy tarify zůstanou v platnosti, americká ekonomika by mohla zpomalit a ceny zboží pro spotřebitele dále vzrůst.

Britská vláda se chystá konzultovat s domácími podniky možnost zavedení vlastních odvetných cel na americké produkty. Ministr obchodu Jonathan Reynolds dnes oznámil, že vláda zahajuje čtyřtýdenní konzultační proces, který má určit, na jaké produkty by se britská cla mohla vztahovat.

„Stále věříme, že nejlepší cestou ke stabilitě je vyjednaná dohoda se Spojenými státy. Nicméně si vyhrazujeme právo přijmout jakákoli opatření, která budou nutná,“ uvedl Reynolds v britském parlamentu.

Obchodní válka mezi USA a zbytkem světa se zřejmě ještě více vyostří, než dojde k jakékoli deeskalaci. Experti očekávají, že Evropská centrální banka sníží úrokové sazby, aby zmírnila dopady amerických cel, zatímco americká ekonomika by mohla čelit výraznému zpomalení.