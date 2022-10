MS ve fotbale bez držitele Zlatého míče? Benzemu krátce před šampionátem trápí svaly

Zdravotní potíže v případě Karima Benzemy jsou tak ktrochu záhadou. Mluví se o svalových problémech, ale podrobná lékařská vyšetření žádný problém neobjevil. "Včera trénoval. Pak se ale necítil dobře. Byl na vyšetření, které žádný zdravotní problém neobjevilo. Musíme však brát v úvahu i hráčovy pocity. Ještě není stoprocentní," uvedl konkrétně k aktuálníu stavu Benzemy kouč Realu Madrid Carlo Ancelotti.

Ten se tak musel bez kanonýra obejít jak v duelu se Sevillou (3:1 pro Real) o předešlém víkendu, tak i v úterý v zápase Ligy mistrů proti Lipsku, se kterým madridský velkoklub prohrál 2:3.

Pokud by Benzemu na MS toto zranění nepustilo, opakovala by se tak situace z roku 2018, kdy taktéž nebyl Benzema součástí francouzského národního týmu, který nakonec tehdy MS v Rusku vyhrál. Tentkrát měl Benzema zákaz hrát za národní tým kvůli vydírání spoluhráče Mathieuho Valbueny, za což byl v roce 2015 z reprezentace vyřazen a vrátil se tak do ní až loni v létě.