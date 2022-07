Na koho můžou čeští zástupci v evropských pohárech narazit ve 3. předkolech?

Po rozdělení mistrovské části kvalifikace do dvou skupin je nyní jasné, že mistrovská Plzeň ve 3. předkole Ligy mistrů, pokud do ní postoupí přes HJK Helsinky, nenarazí na někohho z následujících dvojic: Ludogorec Razgrad - Shamrock a Ferencváros Budapešť - Slovan Bratislava a také na Apollon Limassol.

Západočeši naopak můžou narazit na soupeře, se kterými už má z minulosti zkušenosti v předkolech evropských pohárů, například na slovinský Maribor, se kterými se utkali v roce 2014 a přes který postoupili do základních skupin. Slovinský celek ale k postupu do 3. předkola Ligy mistrů potřebuje porazit účastníka základních skupin z loňského ročníku Ligy mistrů Šeriff Tiraspol, jemuž se senzačně podařilo porazit tehdy ve skupině i Real Madrid a to na Santiagu de Bernabéu.

Opět se taktéž můžou svěřenci kouče Michala Bílka střetnout i s arménským Pjunikem Jerevan, se kterým se Viktoriáni utkali již v roce 2011 kdy se poprvé v historii dostali do základní skupiny Ligy mistrů. Mimochodem, Pjunik Jerevan, jenž si letos v 1. předkole senzačně poradil s Kluží, před třemi lety si v kvalifikaci poradil i s jiným českým účastníkem Jabloncem.

Dalším zajímavým možným plzeňským soupeřem je pak norský Bodö/Glimt, který se ukázal vloni v rámci Evropské konferenční ligy, kdy dvakrát dokázal porazit pozdějšího vítěze této soutěže AS Řím (6:1 a 2:1) a dokázal se probojovat až do čtvrtfinále.

Pokud se úřadujícímu českému mistrovi podaří projít přes následující tři předkola Ligy mistrů a dostat se do její hlavní fáze, přiteklo by do klubové kasy Viktoriánům téměř 400 milionů korun.

Na svou premiérovou účast v evropských pohárech se v současnosti připravuje a těší Slovácko. To se, coby vítěz českého poháru, představí poprvé ve 3. předkole Evropské ligy, a bude tak čekat na někoho, kdo vypadne z 2. předkola Ligy mistrů. Konkrétně to bude někdo z následujících dvojic: Midtjylland - AEK Larnaka nebo Dynamo Kyjev - Fenerbahce Istanbul.

Slavia by mohla po Gibraltaru zase na jih, Sparta zase na sever

Evropská fotbalová unie UEFA pak zveřejnila i možné soupeře jak Slavie, tak i Sparty v rámci kvalifikace Evropské konferenční ligy. Sešívaní, které čeká soupeř z Gibraltaru St.Joseph´s ve 2. předkole, by mohli ve 3. předkole opět na jih, tentokrát do Řecka. Jejich soupeřem by mohl být totiž Panathinaikos Atény.

Dalšími možnými soupeři mohou být vítězové z následujících dvojic: rumunská Sepsi a Olimpie Lublaň, albánská Vllaznia a rumunská Craiova, slovinský Koper a Vaduz a moldavský Petrocub Hincesti a albánské Laci.

Nejtěžším možným soupeřem Sparty ve 3. předkole Evropské konferenční ligy by byl AIK Stockholm, jehož čeká ještě souboj s Poltavou. To Spartu ještě čekají duely s jiným severským soupeřem Vikingem Stavanger. Dále pak připadají v úvahu střetnutí s islandským Breidablikem, Podgoricou, skotským Motherwellem či irským Sligem Rovers.