Na Ostrovech schvalovali Baleův úder do Kúdely. Tvrdík žádá zastavit tlak na UEFA

Kúdela opět na Ostrovech po krátkém čase a opět tam byl středem pozornosti. Nejvýrazněji si ho v závěru kvalifikačního zápasu Wales vs. Česku všimla největší domácí hvězda Gareth Bale, která ho při výskoku udeřila loktem, přestože dobře o svém soupeři velšský forvard věděl. Navíc se tak stalo před střídačkami a v žádné skrumáži hráči také nebyli.

I přes dříve již udělené červené karty na obou stranách se hrál duel celkem v klidu. Právě až Baleův zákrok vyvolal emoce, ovšem hlavně na sociálních sítích. Zatímco čeští fanoušci zákrok viděli jasně na červenou, to domácí příznivci Garetha Balea vychvalovali. „To je za nás za všechny, od Garetha," napsal na Kúdelovi například jeden z příznivců Glasgow Rangers.„Ampadu mu také jednu před tím vrazil," napsal na Twitteru další z fanoušků Walesu.

Ještě více šokující pak byla věta, kterou ale neřekl žádný fanoušek, nýbrž komentátor televizní stanice Sky. „Mnoho lidí se teď nebude zlobit, když mu (Kúdelovi) dal (Bale) loktem do obličeje," nechal se konkrétně slyšet.

Skotové vyvíjejí tlak na UEFA i tamní policii. Zastavte to, vyzývá Tvrdík

Je to zkrátka další známka toho, že už více než týden stará kauza ze stadionu Glasgow Rangers je na Ostrovech stále živá a především Skotové se k tomu stále vyjadřují. V úterý například ke kauze Kúdela vydal šéf Glasgow Rangers Stewart Robertson další prohlášení. O den později na něj reagují Slávisté.

„Probíhající vyšetřování vedená ze strany UEFA i místní policie dosud nepřinesla žádná zjištění. Náš hráč Ondra Kúdela je však již nyní veřejně ‚odsuzován' bez jakéhokoliv důkazu; je obětí předsudků a presumpce viny. Inspektor UEFA dotyčné incidenty stále prošetřuje a do 5. dubna mu byla prodloužena lhůta k vypracování zprávy," uvedl ve středu šéf Slavie Jaroslav Tvrdík a na klubovém webu pokračuje: „Věříme v proces založený na důkazech a právu, přičemž Ondra i náš klub poskytují veškerou potřebnou součinnost příslušným orgánům. Předložili jsme důkazy, které z našeho pohledu Ondru očišťují z nedůvodného nařčení z rasismu."

Podle Tvrdíka se zdá, že v Británii rostou v poslední době xenofobní předsudky vůči klubů a hráčům ze střední i východní Evropy. „Smutnou stránkou celé záležitosti je, že Rangers se snaží zakrýt brutální hru svého týmu. Během samotného zápasu byl náš brankář Ondra Kolář vážně zraněn a utrpěl zlomeninu v oblasti čelní dutiny, přičemž náš lékař ho na místě nesměl vyšetřit ani desítky minut po závěrečném hvizdu. Nemluvě o mnoha dalších závažných faulech proti našim hráčům, z nichž řada zůstala nepotrestána. V prestižní Evropské lize by se takové zákroky vůbec neměly dít," říká Tvrdík.

Připomíná také, že součástí vyšetřování je nejen údajný rasismus ze strany Kúdely, ale i pozápasové napadení tohoto Slávisty ze strany Glena Kamary a o tom klub Glasgow Rangers dosud jen mlčí. „Pokud si někdo klade otázku, co se tehdy stalo, delegace Rangers si přála promluvit s Ondrou, aby objasnila údajnou rasovou urážku. Rozhovor měl proběhnout v tunelu pod patronátem a za přítomnosti delegace UEFA i trenérů obou týmů. Kamery pokrývající místo setkání ale byly úmyslně zahaleny a pan Kamara poté, bez varování a zjevně bez úmyslu cokoliv si vyříkat, surově napadnul Ondru tak, že ho udeřil do obličeje. Ještě zkoušel pokračovat v boji a pak prchnul do šatny společně s panem Gerrardem bez jediného slova omluvy. Je to ostudný incident," pokračuje nejvyšší boss sešívaných.

Ten pak doplnil, že i boj proti rasismu, xenofobii a všem dalším formám nesnášenlivosti je jedním z pilířů fotbalové politiky pražské Slavie. Na závěr vyzval k uklidnění komunikace a to až do doby, než bude vyšetřování celé kauzy ukončeno.