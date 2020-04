Na Slovensku kvůli koronaviru padají sportovní kluby jako hrušky. Končí tam další z nich

Že se něco v Petržalce chystá, tomu už nasvědčoval nedávný odchod asistenta trenéra Jána Ďurici. Tento bývalý fotbalový reprezentant, jenž se za Slovensko zúčastnil světového šampionátu v roce 2010 a také evropského šampionátu o šest let později a který zakončil svou hráčskou kariéru v pražské Dukle, odešel na vlastní žádost již začátkem března. Nyní tedy přišla o zpráva o rozpuštění kádru.

Jak upozorňuje slovenský deník Šport, samotní hráči, které se toto rozpuštění dotklo, se proti tomuto rozhodnutí nemají jak bránit. Ti totiž neměli s klubem podepsanou žádnou smlouvu, natož tu amatérskou. Samotná angažmá těchto hráčů v tomto klubu, ať se to může zdát divnější, byla uzavřená pouze ústně.

Pokud se bavíme o současné Petržalce, tak se bavíme o druholigovém klubu, ovšem v minulosti se jednalo dokonce o klub, který hrál i skupinovou fázi Ligy mistrů. Bylo tomu tak v sezóně 2005/06. O dva roky později se klub rozhodl opustit majitel a mecenáš Ivan Kmotrik, který následně zamířil do bratislavského Slovanu a to byl začátek všech ekonomických potížích Petržalky. Ta se sice na chvíli z nich dostala a to zásluhou dr. Jozefa Vengloše, ale opravdu to bylo jenom na chvíli.

Ekonomické problémy znamenaly i tu skutečnost, že Petržalka neměl svůlj domácí stadion a tak musela nějaký čas hrát hned na několika bratislavských hřištích. Nakonec se domestikoval na pravé straně Dunaje a klubu se povedlo alespoň postoupit zpátky do II. ligy.

V rámci ní se mu v poslední době příliš nedařilo, před nedávným přerušením této soutěže totiž figuroval až na sestupovém 14. místě. Protože však byly na Slovensku anulovány všechny nižší fotbalové soutěže, sestupu se tak klub bát už nemusí. Bude ve druhé lize pokračovat i nadále, ovšem po čtvrtečním rozhodnutí už pouze s dorostenci. „Vedla nás k tomu současná epidemiologická situace a její ekonomický dopad na fungování klubu," uvedlo ke kroku rozpustit kádr klubové vedení Petržalky na webových stránkách klubu.

Vedení klubu pak dodalo, že pokud budou mít i přes rozpuštění kádru hráči, kteří dosud v týmu hráli, zájem pokračovat v pro zatím přerušeném ročníku, klub nebude proti. V případě ale, že by se aktuálně přerušený ročník nakonec nedohrál, v Petržalce budou působit pouze mládežnické celky. K budoucnosti A-týmu řeklo vedení následující: „Budeme ji řešit až po skončení současné celospolečenské krize."