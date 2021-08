Nejdražší hráč v historii klubu. Do londýnské Chelsea se vrací útočník Lukaku

Poprvé se v modrém dresu Chelsea představil před deseti lety poté, co do Londýna tehdy přišel z Anderlechtu. Očekávalo se od něj hodně, ale nakonec za Chelsea nastoupil pouze do deseti ligových zápasů. V sezóně 2012/13 pak byl na hostování v Evertonu, kam pak i přestoupil.

"Přišel jsem sem jako mladík, který se toho měl hodně co učit, a nyní se vracím zkušenější a dospělejší. Fandil jsem Chelsea jako kluk a to, že jsem nyní zpět a pokusím se pomoci vyhrát klubu další trofeje, je skvělý pocit," nechal se slyšet Lukaku nyní po svém opětovném příchod do Londýna.

V Anglii však působil vedle Chelsea a Evertonu ještě v jednom tamním velkoklubu a to v Manchesteru United, kde hrál až do roku 2017, kdy se pak přemístil do milánského Interu. Ten za něj tehdy utratil taktéž rekordních 80 milionů eur a i díky Lukakovi Inter Milán získal poprvé jedenácti letech ligový titul.

Lukaku se svým příchodem do Chelsea stal sice nejdražším hráčem v historií klubu, ale nikoli nejdražším hráčem Premier League. Tím se stal nedávno anglický reprezentant Jack Grealish, který z Aston Villy odešel do Manchesteru City za 100 milionů liber.