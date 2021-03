Nový prezident fotbalové Barcelony Laporta: Věřím, že Messi v klubu zůstane

"V neděli tomu bylo 20 let, co kluk jménem Leo Messi v Barceloně debutoval. Je nejlepší v historii a na světě. To, že přišel volit spolu se synem, dokazuje, že Leo Barcu miluje. Jsme úžasná rodina. Doufám, že tento výsledek ho přesvědčí, aby pokračoval v Barce," uvedl v neděli po svém zvolení do funkce Laporta.

Jak známo, Lionel Messi je ve sporu s Barcelonou od konce minulé sezóny, která byla pro velkoklub nejvíce neúspěšná za poslední léta, neboť v ní nezískala ani jednu trofej a z Ligy mistrů vypadla v osmifinále ostudnou prohrou s Bayernem Mnichov 2:8. Veřejně se Messi vyslovil, že nesouhlasí, kam klub směřuje a už v září loňského roku se spekulovalo nad možnými adresami, kam by mohl Messi přestoupit. Nakonec ale fotbalová hvězda v klubu zůstala a to i kvůli hrozící soudní při. Letos v červnu by mohl Barcelonu opustit zadarmo.

Osmapadesátiletá politik a právník Joan Laporta se stal staronovým preuidentem Barcelony poté, co jeho předchůdce Josep Bartomeu rezignoval na svou funkci a to loni v říjnu právě mimo jiné i po neshodách s Messim. Barcelonská veřejnost si od Laportova následujícího funkčního období slibuje klubocé úspěchy, vždyť mezi lety 2003 a 2010 získala Barcelona nejen čtyři ligové tituly, ale i dvě trofeje pro vítěze Ligy mistrů. "Byly to ty nejdůležitější volby v historii. Kvůli pandemii koronaviru se pořádaly v nejtěžší možné situaci. Zvláštní poděkování patří našim hráčům. Mnozí z nich přišli hlasovat a teď jsou pyšní," řekl Laporta po volbách.

Z toho, že je Laporta po čase opět prezidentem Barcelony, vyjádřil svou radost třeba bývalý kapitán týmu Carles Puyol. "Gratuluju Joanu Laportovi a přeju mu štěstí a úspěch," uvedl konkrétně na svém twitterovém účtu již dvaačtyřicetiletý bývalý obránce i s reprezentační minulostí.

Laporta nebude mít ve funkci vůbec klidné následující týdny a měsíce. Nejen kvůli probíhající koronavirové pandemii totiž klub trápí obrovské dluhy ve výši více než 30 miliard korun. "Musíme znovu nastolit ekonomickou udržitelnost a učinit Barcelonu opět šťastnou. Je před námi mnoho výzev a určitě na ně dosáhneme," zakončil Laporta.