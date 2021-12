Patrik Shick opět střílel a dýchá na záda Lewandowskému. Porážku tím ale neodvrátil

Pětadvacetiletý český legionář v Leverkusenu tak má po neděli na svém kontě celkem 14 branek a zbývají mu tak už jen dvě trefy k tomu, aby dorovnal prvního Roberta Lewandowského, rekordmana Bundesligy a kanonýra Bayernu Mnichov.

Co se týče samotného utkání, tak Schick rozvlnil síť svého soupeře už po pěti minutách hry, když se trefil po otočce v pokutovém území. Patnáct minut na to se českému hráči povedlo zvýšit z penalty. Tuta a Lindström však dokázali za domácí do poločasu vyrovvnat na 2:2.

Leverkusen už prakticky do konce zápasu mnoho nepředvedl, v 50. minutě stav na 3:2 pro Frankfurt otočil N'Dicka a svými trefami pak na něj navázali ještě jeho spoluhráči Jakič a Sow.

Pro Leverkusen to byla první prohra po čtyřech kolech a i přes to se nachází na třetím místě bundesligové tabulky.

Konečný výsledek:

Bundesliga - 15. kolo:

Eintracht Frankfurt - Leverkusen 5:2

Branky: 23. Tuta, 30. Lindström, 50. N'Dicka, 66. Jakič, 76. Sow - 5. a 22. (z pen.) Schick