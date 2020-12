Petr Čech opravdu za Chelsea nastoupí! Už zítra proti Tottenhamu, píší v Anglii

"Big Pete se vrací! Už zítra nastoupí do soutěžního zápasu v Premier League 2 za tým Chelsea U-23, který je proti Tottenhamu," hlásá na svém Twitteru konkrétně Liam Twomey píšící pro deník The Athletic.

I poté, co v květnu loňského roku Petr Čech ukončil svou kariéru, se nadále udržuje v kondici a to díky tomu, že věnoval lednímu hokeji. Vždyť se tal brankářem britského klubu Guildford Phoenix, za který nastoupil hned do několika zápasů.

Nyní se tedy na Stamford Bridge rozhodli, aby bývalý brankář, stále oblíbený mezi fanoušky Blues, nahradil v týmu "U23" finského góolmana Lucase Bergstroma, jelikož ho chtějí šetřit a tudíž nechtějí, aby nastoupil do dvou zápasů během 48 hodin. Dalším, kdo mohl Fina nahradit, byl Chorvat Karlo Ziger, ten však je aktuálně součástí A-týmu a protože vedení klubu dbá na to, aby všechna mužstva byla od sebe oddělena kvůli covidu-19, dostala tedy příležitost česká legenda.

Pro ni by to tak mohl být v pondělí dobrý test před možným ostrým startem v A-týmu v Premier League. Fanoušci si mohou vzpomenout na Tomáše Rosického. I ten se svého času rozehrával v juniorce Arsenalu před čtyřmi lety, kdy se vracel po vleklém zranění stehenního svalu.

Londýnský celek tedy stále potvrzuje to, že Čech je součástí soupisky a protože rodák z Plzně pravidelně s A-týmem trénuje, přestože se ale pak předzápasvých tréninků nezúčastňuje a k vidění byl především během reprezentačních přestávek, kdy stálí gólmani Chelsea měli své reprezentační povinnosti, není zvláště po této nové informaci o jeho nastoupení do pondělního zápasu vyloučeno, že se blíží jeho návrat na trávníky anglické Premier League.