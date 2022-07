Plzeň se přiblížila Lize mistrů. V domácí odvetě si poradil s HJK Helsinky 5:0

Přestože po většinu odvetného zápasu ve Štruncových sadech Západočeši naprosto dominovali, úvod zápasu se jim příliš nevydařil. Tehdy totiž hráli svěřenci kouče Michala Bílka pasivně a dali tak soupeři šanci k prvnímu skórování v tomto utkání. Do té se po rychlém protiútoku po pravé straně dostal Radulovič po Browneově přihrávce v šestnáctce, ale hostující forvard naštěstí minul. Na druhé straně se za chvíli představil Kalvach svou dalekonosnou střelou, tu ale gólman Hazard ještě dokázal vykopnout.

V 11. minutě už ale musel lovit míč ze své sítě, když tehdy Kalvach tentokrát zahrával rohový kop, od něhož se balón dostal na přední tyči volnému Pernicovi a právě ten tak skóre hlavičkou otevřel, 1:0 pro Plzeň.

Od té doby Viktoriáni na svém hřišti vládli. A navíc deset minut na to zvýšili své vedení na 2:0, když se tehdy odrazil balón k nabíhajícímu Sýkorovi a ten ho pak přízemním zakončením dopravil do sítě k tyči. A Sýkora byl i u akce ze 31. minuty, kdy rozehrával přímý kop, po němž se ke skórování dostal Hejda a to i díky nikterak pevné defenzivě hostujícího celku.

Ani po obrátce se nijak významně obrázek hry, naštěští, nezměnil. Plzeňští spíše hru kontrolovali a do útočení se příliš nehrnuli. Sýkora byl pak blízko ke svému druhému gólu v zápase v 65. minutě poté, co jeho daleká střela jen těsně mířila nad. Přesto se ale Sýkora, jedna z nových posil Viktoriánů, druhé přesné trefy v zápase dočkala. V 73. minutě mu totiž jako na podnose do výtečné střelecké pozice připravili míč Pilař s Havlem. Za chvíli se snažil dostat se do střelecké listiny i střídající Trusa.Ten ale ve své příležitosti hlavičkoval těsně nad branku.

Na konečných 5:0 nakonec v 84. minutě utanovil skóre další střídající fotbalista a další výrazná plzeňská posila v útoku Jan Kliment, jenž úspěšně hlavičkoval a jenž si tak připsal svou první branku v Plzni. Návratilcovi do Plzně Pilařovi se pak už na 6:0 zvýšit nepodařilo, jelikož Hazard dokázal jeho střelu vyrazit.

To nikterak ani hráče, ani fanoušky Plzně mrzet nemuselo, jeikož po hvizdu sudího mohla v klidu radost Západočechů vytrysknout naplno. Teď se připravit na dalšího soupeře, kterým bude ve 3. předkole Ligy mistrů Šeriff Tiraspol, aby se sen o milionářské Lize mistrů mohl pomalu stát skutečností.

Konečný výsledek odvetného zápasu 2. předkola Ligy mistrů UEFA (26.7.2022):

Viktoria Plzeň - HJK Helsinky 5:0 (3:0)

Branky: 21. a 73. Sýkora, 11. Pernica, 31. Hejda, 84. Kliment. Rozhodčí: Stavrev - Kostadinov, Lika (všichni Sev. Mak.). ŽK: Hejda (Plzeň). Diváci: 10.810. První zápas: 2:1, postoupila Plzeň.

Plzeň: Staněk - Řezník (46. Holík), Hejda (62. Kaša), Pernica, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic (77. Trusa), Sýkora, Mosquera (69. Pilař) - Chorý (63. Kliment). Trenér: Bílek

Helsinky: Hazard - Hoskonen, Tenho, Raitala - Browne, Peltona (72. Yli-Kokko), Hetemaj, Hostikka (80. Terho), Murilo (58. Soiri) - Radulovič (46. Arajuuri), Abubakari (58. Serrarens). Trenér: Koskela