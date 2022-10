Pohár trpělivosti přetekl a Vrba po jedenácti kolech opouští Ostravu. Přijde Hapal?

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Po posledním ligovém víkendu se se v tuzemské nejvyšší fotbalové soutěži rozhodl další klub k trenérské změně. Přikročilo k ní vedení Baníku Ostrava po další ztrátě, když se pro změnu kouče rozhodli po bezbrankové remíze s Libercem a poté, co se ostravský Baník krčí po jedenácti kolech až na 14. místě. Z klubu tak odchází někdejší úspěšný trenér především v Plzni a bývalý reprezentační trenér Pavel Vrba. Svými výsledky zůstal daleko za očekáváním a nyní se tak hovoří o tom, že by místo něj mohl do slezské metropole přijít Pavel Hapal.