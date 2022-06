Posila do manažerského týmu ve Spartě? Rosický se domlouvá se Sivokem

Nyní by se tak po čase vrátil do klubu, ve kterém nosil kapitánskou pásku dokázal tam vyhrát tři mistrovské tituly. O tom, že Sivok se Spartou v těchto dnech jedná, informuoval jako první server deníku Sport.

Sivok by měl být podle zákulisních informací nejbližším pobočníkem Tomáše Rosického. „Sivok by měl být jeho pravou ruku, na starost by měl výhradně áčko. Měl by být v každodenním styku s trenérem a být mu nápomocen i ve chvílích, kdy bude Rosický zaneprázdněn dalšími povinnostmi - jako byla třeba nedávno finalizace odchodu Adama Hložka do Leverkusenu," uvedl pro Sport.cz jeho dobře obeznámený anonymní zdroj z pražské Letné.

Ještě jako hráče chtěli Sivoka do klubu několikrát zpátky poté, co před tím odešel ze Sparty do zahraničí. Připomeňme, že Sivok má zkušenosti s italským, tureckým a izraelským fotbalem. Nakonec ale svou hráčskou kariéru ukončil na jihu Čech, kde pro velký fotbal vyrostl.

Po konci své kariéry se snažil Dynamo České Budějovice koupit, nepovedlo se mu to a působil v něm tak do nedávna jako sportovní ředitel.