Potvrzeno. West Ham po záchraně v Premier League uplatnil opci na Součka

Díky tomuto kroku ze strany londýnského klubu se tak stal Tomáš Souček nejdražším hráčem, který přestoupil z české ligy do zahraničí. Nejprve dostali sešívaní od Kladivářů zhruba 113 milionů korun už jen za půlroční Součkovo hostování, poté, co se hostování nyní mění v přestup, do Slavie přieče ještě dalších více než 400 milionů korun. K tomu, aby se hostování skutečně změnilo v přestup, se musel londýnský celek zachránit v Premier League a právě to se mu před pár dny podařilo a to i díky třem gólům českého středopolaře.

"S prvním půlrokem jsem spokojený. Hodně se mluví o tom, že lednové přestupy nejsou zrovna jednoduché, a navíc jsem šel do týmu, který bojoval o záchranu. Jsem rád, že jsme to s klukama zvládli dokonce dvě kola před koncem, máme klid a jsme zachránění. Jsem rád, že jsem k tomu mohl přispět svými výkony a uspěl tu. Dává to mně i týmu sílu do dalších let, myslím si, že si zasloužíme být na lepší příčce, než jsme nyní," nechal se slyšet Souček ve své reakci na zachránu londýnského klubu v anglické nevyšší soutěži.

Právě výkony českého reprezentanta Tomáše Součka z posledních zápasů ocenil sám kouč West Hamu David Moyes tím, že ho označil za jeden z důvodů, proč jeho svěřenci udrželi prvoligovou příslušnost i pro další sezónu.

"Jsem nadšený, že Tomáš podepsal trvalou smlouvu. Když jsem přišel do West Hamu, mluvili jsme o tom, že potřebujeme dalšího hráče do zálohy, abychom pomohli Declanu Riceovi a Marku Noblemu. Myslím, že Tomáš k nám výborně zapadl," řekl Moyes a pokračoval: "Je to skvělý kluk s velmi dobrými fyzickými schopnostmi. Vstřelil několik důležitých gólů, proti Chelsea, Newcastlu a Watfordu. Jsme rádi, že na dlouhou dobu bude hráčem West Hamu."