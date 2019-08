Proti Kluži žádná sektorizace, slibuje slávistické vedení. Žádá však o splnění dvou podmínek

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Na to, že šlo o posledním víkendu o vršovické derby mezi Slavií a Bohemians, nejskalnější příznivci sešívaného klubu byly až moc ticho. Důvodem byl jejich protest proti zavedení nového návštěvního řádu ze strany slávistického klubivého vedení, jenž byl vydán v reakci na potíže s Tribunou Sever, která i přes podmínku v nedávném domácím zápase s Olomoucí použila pyrotechniku, kterou někteří fanoušci tehdy vhodili i do olomouckého sektoru. Tehdy od Disciplinární komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) vyfasovala Slavia pokutu ve výši čtvrt milionu korun, také uzavření stadionu na další domácí zápas s Libercem a podmínky do konce roku pro jižní i severní tribunu za vhazování předmětů na hřiště a také právě do olomouckého sektoru. Přestože však poslední trest v podobě podmínky pro oba ochozy Odvolací komise FAČR nakonec smazala, klubové vedení Slavie už stihlo mezitím schválit nový návštěvní řád, ve kterém zakázalo chorea, pohyb mezi sektory i zlepšení kamerového systému. A právě nový návštěvní řád byl ten důvod, proč bylo ze strany skalních fanoušků Slavie při sobotním duelu v Edenu takové ticho.