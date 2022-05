Schick pomohl k výhře Leverkusenu nad Hoffenheimem dvěma góly a asistencí

Jako první se do střelecké listiny v tomto zápase domácí Rutter. Když běžela 34. minuta hostujícím se podařilo vyrovnat a poprvé se tak tehdy dostal mrzi úspěšné střelce Schick, když tehdy k němu přes bránícího Kadeřábka doputoval od centrujícího Diabyho. Dvě minuty na to ale na druhé straně pro změnu odcentroval balón do šestnáctky Kadeřábek, k míči se dostal Baumgartner a ten vrátil domácím jednobrankové vedení.

Až po obrátce se Leverkusenu podařilo skóre otočit ve svůj prospěch. K obratu vyzval svou přesnou trefou k obratu v 73. minutě Diaby, jemuž tehdy předal balón Schick. O tři minuty později se šestadvacetiletý český forvard předvedl ještě jednou v plné parádě, kdy se mu povedlo obejít hned dva hráče a i když pak upadl na zem, rychle se vrátil na nohy, na gólmana Baumanna si troufl kličku a míč tak zavezl přímo do kuchyně.

V nastaveném čase se pak na konečných 4:2 navýšil střídající Alario, jenž tak povedené odpoledne Leverkusenu podtrhl.

Konečný výsledek:

Hoffenheim - Leverkusen 2:4

Branky: 22. Rutter, 36. Baumgartner - 34. a 76. Schick, 73. Diaby, 90. + 1. Alario