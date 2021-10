Skotové se za "shnilé ovoce" neomluví. Ministr Hamáček varuje před cestou do Glasgow

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Marná snaha ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD). Ten si totiž v pondělí předvolal do Černínského paláce britského velvyslance Nicka Archera a tlumočil mu požadavek na omluvu ze strany Skotské fotbalové asociace (SFA) za to, že jejich činovník Marvin Bartley přirovnal po nedávném zápase pražské Sparty s Glasgow Rangers české dětské fanoušky ke shnilému ovoci. SFA se v úterý nechala slyšet, že se za Bartlyho nikterak neomluví. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) mezitím varuje české fanoušky před cestou do Glasgow na odvetu, která bude na programu koncem listopadu.