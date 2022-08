Slavia odcestuje do Řecka s dvougólovým náskokem, Slovácko nestačilo na Fenerbahce

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Ve čtvrtek se představily na evropské scéně dva zbývající čeští účastníci v letošních předkolech evropských klubových soutěží. V rámci bojů o Evropskou ligu se v jejím 3. předkole poprvé letos ukázalo na mezinárodním poli Slovácko, teré muselo ke svému prvnímu zápasu odcestovat do Istanbulu, kde se utkalo s tamním slavným celkem Fenerbahce. V tomto střetnutí byla znát různá kvalita týmů a potvrdil se tak fakt, že Slovácko bylo právem v tomto utkání pasováno do role outsidera. Prohrálo totiž celkem jasně 0.3 a ještě navíc dohrávali o deseti po vyloučení Hofmanna. To daleko nadějnější výsledek do odvety si vytvořila v rámci 3. předkola Evropské konferenční ligy pražská Slavia. Ta na svém stadionu hostila neméně těžkého soupeře Panathinaikos Atény, který však Slavii nahrál do karet, když šel do deseti a přesilovku ještě do konce první půle využil Schranz. Ve druhé půli pak branku na konečných 2:0 přidal po rychlé akci Usor. I slávisté však dohrávali o deseti lidech, když byl vyloučen Santos.