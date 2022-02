Slávistický asistent dojel pro ukrajinské uprchlíky. „Talovjerova rodina má tanky pod okny, kluci proti Rusům nenastoupí,“ píše Tvrdík

Velmi citlivě vnímá současnou agresi na Ukrajinu. Fotbalová Slavia má totiž v týmu dva Ukrajince, a to Tarasa Kačarabu a Maksyma Talovjerova. Oba jsou pochopitelně ruskou invazí zasaženi. „Taras a Maxim trpí. Maximova rodina již má po okny ruské tanky,“ naťukal na Twitter šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Sešívání vyjádřili ve čtvrtek proti Fenerbahçe Istanbul podporu Ukrajině i tím, že Tarasu Kačarabovi přenechali kapitánskou pásku. „Chci poděkovat všem klukům, kteří naši zemi před agresorem vojensky brání. Jsem hrdý, že jsem Ukrajinec, sláva Ukrajině,“ řekl Kačaraba po zápase pro Českou televizi.

Taras a Maxim trpi. Maximova rodina jiz ma pod okny ruske tanky. Jarda Kostl ma doma dva ukrajinske uprchliky, pro ktere byl na hranicich. V pondeli jede pro dalsiho. 8-lety kluk. Neumim si vubec predstavit, ze by kdokoliv ze slavistu nastoupil za reprezentaci proti ruskemu tymu. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) February 26, 2022

Sám nevěřil, že Rusové napadnou Ukrajinu. „Je to neskutečně kruté. Celý den jsem četl s ženou zprávy od rodičů a na mobilu sledoval aktuální dění. Na zápas s Fenerbahçe jsem se nemohl soustředit. I během duelu jsem totiž musel myslet na realitu a tragédii, jaké náš národ musí čelit. Prožil jsem nejhorší den v životě,“ dodal hráč s číslem 30, který před úvodním hvizdem společně se spoluhráči oblékl žlutá trička s nápisem „Stojíme za Ukrajinou.“ Těsně před výkopem se stadion v Edenu ponořil do tmy a z reproduktorů pořadatelé pustili slavnou píseň Karla Kryla Bratříčku, zavírej vrátka, která se stala protestsongem po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968.

Köstlova žena čeká na maminku, utekla z Oděsy

Pražané nezůstali jen u gest. Asistent slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského Jaroslav Köstl se před nedělním ligovým zápasem s Hradcem Králové vypravil se ženou Ninou na ukrajinské hranice, odkud přivezl uprchlíky. „Jarda Köstl má doma dva ukrajinské uprchlíky, pro které byl na hranicích. V pondělí jede pro dalšího, osmiletého kluka,“ oznámil na platformě Tvrdík.

Köstlova manželka Nina pochází z Ukrajiny a osud krajanů jí pochopitelně není lhostejný. „Dneska byl velký den. Od rána jsem konečně měla ‘lepší’ pocit, protože jsem jela vyzvednout dvě holčiny, kterým se povedlo přejít hranice. Holky jsou stejně staré, jako jsem já. Jedna chodila se mnou na základnu. Druhou jsem do dneška neznala. Po vyzvednutí to byla vlna emocí. Holky plakaly. Jsou zhroucené. Nevědí, kam vlastně přijely a co je čeká, “ napsala mimo jiné na Instagram Nina Köstlová, jejíž maminka se odhodlala k útěku. „Pobrala příbuzné ženy, tři děti a vyjely z Oděsy! Momentálně se přiblížily ke hranicím Moldávie. Snad to nejhorší mají za sebou. Celý den jsem jako na trní v očekávání zprávy, zda jsou v pořádku. Už jen čekám, že mi napíšou, že jsou pryč z Ukrajiny a zase pro ně pojedu. Pro své příbuzné, pro ty nevinné malé děti a pro tu svoji milovanou maminku.“

Slavie se dotýká i březnová baráž, v níž by česká reprezentace v boji o mistrovství světa v Kataru mohla narazit na Rusko. Švédsko a Polsko, další barážoví soupeři České republiky, už oznámili, že proti Rusům nenastoupí. Tím tlačí na FIFA, aby válečného agresora diskvalifikovala z turnaje. Fotbalová asociace České republiky (FAČR) nezastává oproti Polsku a Švédsku jasný postoj, i když předseda asociace Petr Fousek v prohlášení naznačil, že napodobí obě federace. „Za daných okolností je sehrání takového zápasu téměř nemožné a těžko představitelné. A je velmi pravděpodobné, že budeme následovat polský a švédský scénář, ale nelze obejít procedurální kroky,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

Pokud by ale tuzemská asociace zápas s Rusy nezrušila a nepřipojila by se k Polsku a Švédsku, Jaroslav Tvrdík už předem avizuje, že by slávističtí reprezentanti nebyli součástí národního týmu. „Neumím si vůbec představit, že by kdokoli ze slávistů nastoupil za reprezentaci proti ruskému týmu.“