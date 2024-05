Trumpův úspěch. Soud v kauze tajných dokumentů se odkládá na neurčito

Cannonová, kterou jmenoval soudkyní sám Trump před čtyřmi lety, zdůvodnila odklad řadou předsoudních úkonů, které potrvají nejméně do 22. července. Je proto nepravděpodobné, že by proces začal ještě před listopadovými prezidentskými volbami, v nichž se má opakovat souboj současného prezidenta Joea Bidena s jeho předchůdcem.

Média označují rozhodnutí soudkyně za Trumpův úspěch. Právníci republikánského kandidáta do Bílého domu se totiž snaží oddálit začátek všech čtyř procesů do doby po volbách, protože v případě volebního vítězství by mohla být obvinění zrušena.

V kauze s dokumenty čelí Trump obvinění od minulého roku. Podle obžaloby měl nezákonně přechovávat citlivé informace z dob svého prezidentského mandátu. FBI předloni v srpnu prohledala Trumpovu vilu na Floridě, kde zabavila několik složek dokumentů, které byly klasifikované jako přísně tajné.

Trump je obviněný i z toho, že se snažil bránit vyšetřování. Tajné dokumenty, včetně záznamů z Pentagonu, CIA či NSA, měl ve své rezidenci Mar-a-Lago na Floridě, přičemž mařil snahy úřadů o jejich získání.

Trump při prezentaci obžaloby v Miami vinu odmítl. Jeho právníci se procesu snaží zabránit a argumentují například jeho imunitou jako bývalého prezidenta. Konkrétně tvrdí, že tak měl na uchování dokumentů právo.