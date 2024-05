Pavel na Vítkově: Rusko rozpoutalo válku, která je podobně ničivá jako druhá světová

Pavel připomněl, že druhá světová válka si vyžádala miliony životů a nepředstavitelné materiální škody kvůli zvrácené ideologii, která hlásala rasovou nadřazenost. Zároveň ocenil lidi, kteří se postavili na odpor a umožnili dalším generacím prožít životy v míru.

Prezident zmínil historický paradox, kdy Sovětský svaz byl součástí spojenecké koalice proti agresorovi, ale nynější Rusko je agresorem a původcem války na evropském kontinentu, která si podle jeho názoru nezadá v ničivosti s druhou světovou válkou. "Můžeme to vidět už více než dva roky každý den, jak se konflikt vyvíjí v neprospěch Ukrajiny," poznamenal.

Poukázal také na to, že z Německa se po velké reflexi stala demokratická země podporující mír a stabilitu v Evropě. V projevu zdůraznil důležitost členství Česka v NATO. Letos se připomíná čtvrtstoletí od českého vstupu do Severoatlantické aliance.

Pavel ocenil také investice do obrany a bezpečnosti. "Bohužel nežijeme ve světě, který by byl bezpečným místem, a je proto důležité, abychom tyto výdaje, byť nejsou malé, vnímali jako investici do bezpečnosti naší i našich dětí," dodal.

Na Vítkov dorazili i další politici, například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), premiér Petr Fiala (ODS) či ministryně obrany Jana Černochová (ODS).