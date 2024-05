Týdenní výhled filmů: Plyšoví bobři, konzervativní anglická vesnice a různé podoby lásky

Prvním z pěti uvedených filmů bude jedno z nejpozoruhodnějších děl, které se k nám do distribuce za posledních několik dostalo, poté, co jej ozkoušelo publikum na Festivalu otrlého diváka. Černobílá groteska Stovky bobrů se opírá o vymřelou tradici němých grotesek, kterým vedle Chaplina dominoval zběsilý kinetismus Bustera Keatona. Energií a nápady prostoupená komedie zasazená do sněhem zapadlého prostředí sleduje polárníka s pozitivním vztahem s alkoholu, jenž se v neučesané divočině pustí do boje přežití. Bude stát jak proti sobě, tak především proti enormnímu množství bobrů, imaginativně ztvárněných lidmi v půvabných kostýmech. Zběsilá a netradiční zábava je pro všechny, které normalizovaný styl komedií nudí a chtějí vidět něco nevídaného.

Okolo zvířat se točí i pokračování robustní série Království Planeta opic. Lidé již dávno nejsou těmi, kteří by světu dominovali. Opice jsou dominantním druhem a ze zbytku lidské civilizace se stala lovná zvěř a odděleně přežívají v nuzných úkrytech. Sledujeme mladého lidoopa, jenž se navzdory zázemí a totalitním konturám s lidskou komunitou sbližuje a podniká rozhodnutí, jež budou mít vliv na další vývoj neukotveného světa. Hollywoodský velkofilm tak otáčí kolonialistická pravidla a dává lidem okusit tyranii. Film režíruje Wes Ball, jenž natočil young adult populární trilogii Labyrint a určité coming of age implementuje i sem.

Britský matador a prominentní režisér canneského festivalu Ken Loach uvede své dosavadně poslední sociálně angažované drama Starý dub. Název filmu zároveň označuje i název hospody v zapadlé vesnici severovýchodní Anglie, jejíž konzervativní obyvatelé jsou pobouřeni, když je na “jejich” území poskytnut azyl uprchlíkům ze Sýrie. Rozhodne se jim pomoct právě hospodský Starého dubu. Vzniká mezi nimi silné pouto solidarity, zatímco se vesnická komunita bouří a protestuje. Emocemi nabitý a apelativní snímek britského tvůrce proplétá lidské vztahy na základě beznaděje, jež se paradoxně stane tím nejvíce sbližujícím prvkem.

Sblížení stojí na prvním místě v kanadské romanci Povaha lásky. Taktéž v Cannes loni uvedený snímek sleduje ženu, která po letech ve vztahu s intelektuálem přestává cítit náboj, smysl a vášeň. Její pohled na svět změní setkání s impulzivním a přímočarým stavařem. Profesorka filosofie tak poznává zcela jiný svět a po letech opět cítí zápal a lásku. Zároveň ji však po čase začne scházet i intelektuální rovina, na níž je vzhledem ke zkušenostem i povolání dlouhodobě zvyklá. Vkusná romance s komediálním podtónem od režisérky Monii Chokri, jež je přední herečkou nezávislé kanadské scény, ukazuje, že i mnohými opovrhovaný žánr se dá dělat inteligentně a něžně.

Posledním filmem tohoto týdne je české drama Jedna noc. Stojí za ním režisér David Laňka, od něhož jste předloni mohli vidět drama Spolu a teď si jej můžete pustit na Netflixu. Filmografií bratrů Sefdieů inspirovaná snímek se odehrává během jedné noci poté, co dříve úspěšný frontman kapely v opilosti boural a zapříčinil smrt spolujezdkyně. Dříve bohémský protagonistka je teď chátrající troskou, shánějící peníze kde se dá, aby mohl splatit dluhy. S tím mu pomáhá i jeho žena, která se sebezapřením těží z erotických videochatů, přičemž vychovávají novorozené dítě. Sonda do života lidí na hraně sil ohledává, co všechno jsme ochotni udělat pro lásku.

Novinky na VOD

Na HBO Max můžete začít sledovat ambiciózní a podvratnou minisérie ze špionského prostředí Sympatizant. Filmařský vypiplané dílo korejského režiséra Pak Čchan-uka, proslulého variací kriminálních žánrů z Podezřele či Komorné, tentokrát sleduje napůl francouzského a napůl vietnamského komunistického špiona v posledních dnech vietnamské války a jeho následný exil v USA. V atypické a chameleonské roli se představuje Robert Downey Jr., jehož tvář se během série změní hned několikrát. Epizody vychází po vzoru starého modelu každou neděli, přičemž jich bude celkem sedm.

Zároveň by vám neměl uniknout do katalogu nově přibývající loňský viděl nejprestižnějšího festivalu animovaných filmů Kuře pro lindu. Pastelová animace skládá imaginativní svět, v němž se malá Linda rozhodne, že si s maminkou za každou cenu udělají k večeři kuře. Venku však zuří stávky a špatné sociální podmínky a tak se i sehnání zdánlivě dostupného masa stává nadlidským úkolem. Pro fotbalové fanoušky Netflix vydá dokumentární sérii Finále: Útok na Wembley, sledující fanatismus fotbalových fanoušků, kteří bez vstupenek vtrhli na stadion během finále Eura 2020, jež Albion sehrál proti vítězné Itálii.

Z komediálního ranku pak ve čtvrtek přibude hořkosladce laděná Nevěstina máma režiséra kultovních Mean Girls Marka Waterse. Jednoduchá premisa sleduje matku, která se vydává na tropický ostrov, kde se její dcera vdává. Velmi záhy však zjišťuje, že otec jejího nastávajícího, je její bývalý přítel, což rozjede sérii peripetií a krkolomně nezávidihodných situací. SkyShowtime uvedl kriminální sérii Sexy bestie, volně adaptující stejnojmenný film z roku 2000, v jejímž centru stojí dvojice profesionálních londýnských zabijáků, jejichž plodnou práci zaregistruje i samotný boss kriminálního podsvětí. Nabídne jim lukrativní fušku, jejíž pozadí však skrývá mnohem víc, než by se mohlo na první pohled zdát.