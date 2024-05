Polsko zadrželo ruského zběha. Utíkal přímo z fronty na Ukrajině

Třiapadesátiletého Čecha poslal bavorský soud na dva a půl roku do vězení za krádež pektorálu papeže Benedikta XVI., informoval deník Berchtesgadener Anzeiger. Šperk v podobě kříže na řetízku by se mohl brzy vrátit do kostela v bavorském Traunsteinu.

Zdroj: Lucie Podzimková