Španělská La Liga přeci jen s českým fotbalistou. Jankto přestoupil do Getafe

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Spekulace z posledních dní se potvrdila. Už se zdálo, že letošní sezóna španělské ligy bude bez jediného českého fotbalisty a to zvláště poté, co gólman Tomáš Vaclík odešel ze Sevilly do řeckého Olympiakosu Pireus. Nyní se přeci jenom budou čeští fotbaloví fanoušci dívat na španělskou ligu se zvláštním zájmem. Do Getafe totiž po šesti letech strávených na Apeninském poloostrově přestoupil český reprezentant Jakub Jankto. Jak již dříve uvedl španěský deník Marca, Getafe jednalo se Sampdorií Janov až o šesti milionech eur (v přepočtu přes 153 milionů eur).