Sparta udělala tečku za zpackanou sezónou. Triumf v poháru slaví Slovácko

Pražané nevstoupili do finále vůbec srávnou nohou. Poté, co po deseti minutách hry Reinberk vyslal centr do sparťanské šestnáctky, zastavil mladík Suchomel faulem Kalabišku, jenž se užuž dostával k balónu. Sudí Szikszay neváhal ani vteřinu a prakticky hned ukázal na penaltový puntík. Z penalty se pak nekompromisní střelou prosadil Jarečka, se sedmnárcti brankami v lize na kontě nejlepším střelcem již skončvší sezóny 2021/22.

Blízko k vyrovnání byl na druhé straně Krejčí mladší, ale toho dokázal vychytat Nguyen. V 19. minutě už to mohlo být o dvě branky, kdyby po Jurečkově zakončení za již překonaného gólmana Heču nezaskočil Vitík. Za chvíli to zkoušel Hložek, jehož rána ale byla zablokována. Sudí pak nevyslyšel sparťany žádající o penaltu za ruku. Třiatřicátá minuta už změnu skóre přinesla. Havlík tehdy sice nejprve trefil z přímého kopu zeď, pak se mu podařilo míč dostat znovu do šestnáctky, v níž byl nikým nehlídaný Reinberk a právě ten hlavičkou zvýšil na 2:0. V tu chvíli byla Spartou předváděná hra dost na jejich příznivce na tribunách a svou nespokojenost dali najevo házením světlic a transparentem mířícím proti sparťanskému vedení.

Naději na nějaké lepší příští dal ve 42. minutě Hancko, jenž zpoza vápna nádherně trefil po břevno, ani ne o minutu později už tu ale byl třetí gól Slovácka. O ten se po rychlém protiútoku opět skóroval Reinberk, proti jehož střele Heča ani nezasahoval, 3:1.

Právě hvězda zápasu Reinberk už pak po přestávce nebyl na hrací ploše k vidění, neboť musel střídat kvůli zranění. Realizační tým v čele s dočasným sparťanským koučem Horňákem vyslal do druhé půle nově Haraslína a Sáčka. Krátce po přestávce pak zahrozil Krejčí mladší, jenž hlavičkoval těsně mimo. O čtvrtou branku domácích se pokoušel Cicilia.

Spartu měl ve druhé půli ještě zachránit loučící se kapitán Dočkal, vběhnutím na trávník ze strany fanoušků pak chránily fotbalisty těžkooděnci i se psy. Téměř dvacet minut před koncem mohl definitivní tečku Spartě dát Kalabiška. Sparta se už ale po zbytek zápasu na nic nezmohla a radost v Uherském Hradišti tak mohla propuknbout naplno.

Konečný výsledek finále MOL Cupu (18.5.2022):

1. FC Slovácko - Sparta Praha 3:1 (3:1)

Branky: 33. a 43. Reinberk, 11. Jurečka (z pen.) - 42. Hancko