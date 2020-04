Tragicky zahynul šampion NFL Tarvaris Jackson, krátce před 37. narozeninami

Jackson působil v NFL deset let. V roce 2006 jej draftoval v druhém kole klub Minnesota Vikings, poté hrál i za Seattle Seahawks a Buffalo Bills, celkem nastoupil do 59 zápasů základní části soutěže. Jako hráč Seattlu získal v roce 2014 mistrovskou trofej za vítězství v ligovém finále Super Bowlu.

We are saddened to share the passing of former Vikings, Seahawks, and Bills QB Tarvaris Jackson. He was 36. 🙏 (via @RapSheet) pic.twitter.com/04K6xSp2bB