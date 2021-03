Trestní oznámení fotbalové Slavie už řeší skotská policie, potvrdila její mluvčí

K tomu ještě Williamsová doplnila, že ono napadení Ondřeje Kúdely vyšetřuje na základě podaného trestního oznámení ze strany Slavie a nikoli nikoho ze strany Rangers, tedy skotského týmu, který pražský klub obviňuje z rasismu. Přitom v pátek se skotská policie nechala slyšet, že Pražané žádné trestní oznámení nepodali a že ve čtvrtek tak nemusela na stadionu nikterak zasahovat. Nakonec se Slavia obrátila na skotskou policii prostřednictvím českého velvyslanectví v Británii právě až v pátek.

K inkriminovanému incidentu mělo dojít po zápase v útrobách stadionu při setkání zorganizovaném delegáty UEFA právě před jejich zraky a také před zraky trenéra Rangers Stevena Gerrarda. „Napadení hráče Ondřeje Kúdely bylo připraveno a promyšleno včetně vědomého zakrytí kamer na místě incidentu. Brutální a surový útok byl veden s plnou intenzitou s cílem zranit a způsobit fyzickou újmu,” uvedla Slavia ve svém nejnovějším prohlášení k celé záležitosti.

Legenda Rangers Boyd: UEFA by měla Slavii z Evropské ligy vyřadit

Mezitím na britských ostrovech neustávají jakékoli reakce na dění během čtvrtečního odvetného duelu Evropské ligy. Své si k tomu řekl i legendární útočník Rangers Kris Boyd, který by byl dokonce pro vyřazení Pražanů z Evropské ligy. "Pokuty nejsou dostatečné. UEFA musí být důrazná. Z mého pohledu to znamená vyřadit Slavii z Evropské ligy. Vykopnout je a Arsenal poslat do semifinále," uvedl.

Doplňoval tak na slova právníka pravého záložníka Glasgow Rangers Aamera Anwara, který řekl následující: "UEFA musí začít jednat, jinak tomu (problémům s rasismem) nebude konec. Kúdela by měl dostat až dvouletý zákaz činnosti, potrestaná by měla být i Slavia. Žádný jednozápasový distanc, žádná pokuta, ale trest, který klub tvrdě zasáhne."