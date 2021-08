Úvodní prohra Arsenalu s nováčkem Premier League rozčílila i rwandského prezidenta

Vstup londýnského Arsenalu do nové sezóny anglické Premier League 2021/22, v jejíž prvním zápase nestačil na nováčka z Brentfordu, se kterým nakonec prohrál 0:2, nepotěšil nejedenoho fanouška Kanonýrů. Výkon Londýňanů nenechal dokonce chladným ani samotného prezidenta Rwandy Paula Kagameho. Ten totiž na svém twitterovém účtu napsal: "Tohle si fanoušci Arsenalu nezaslouží a nechtějí si na to zvykat. NE!!! Nemůžeme omlouvat nebo přijmout průměrnost. Tým musí být připravený tak, aby vyhrával. Říkám to jako velký fanoušek Arsenalu." Připomeńme, že právě Rwanda je jedním ze sponzorů Arsenalu.

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz