V době ekonomické krize přestupový rekord? Padnout může v případě anglického kanonýra

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Obecně se očekává, že aktuální zdravotnická krize kolem pandemie koronaviru volně přejde do krize ekonomické a i proto v současnosti sahají fotbalové kluby v Česku i ve světě ke snižování platů. Ani to ale nebrání spekulacím o tom, zda bude v nejbližších měsících překonaný dosud nejdražší přestup ve fotbale, o který se postaral Brazilec Neymar, když se přesouval z Barcelony do Paris Saint Germain v roce 2017. Nejblíže ho překonat teď má anglický útočník Harry Kane, jenž před nedávnem rozvířil debatu o tom, zda po této sezóně neopustí Tottenham Hotspur. Protože tento londýnský klub by přivítal do své kasy pořadný balík peněz na splacení svého nového stadionu, nemůže být divu, že za svého kanonýra nabízí zájemcům o jeho služby 200 milionů liber (asi 6,1 miliardy korun).