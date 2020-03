V Tottenhamu si budou muset zvyknout na videotréninky. Mezitím Kane živí spekulace

Během vynucené pauzy se připravují fotbalisté ve většině mužstev individuálně, tedy takovým způsobem, jaký si zvolí každý sám. Jak informuje klubový web Tottenhamu, realizační tým spolu s fyzioterapeuty sbírají data od každého z fotbalistů a vždy ve třídenním intervalu jsou s každým z nich v telefonickém spojení, během kterého například zjišťují, zda nemají hráči problémy s plněním domácího cvičebního plánu.

Vedle toho můžou hráči tohoto londýnského klubu také využít lékařskou linku, které je pro ně k dispozici nonstop. A důležitou součástí přípravy v době, kdy se nehraje, je i strava každého fotbalistu a i na tu se tak pochopitelně myslí. Každý hráč v týmu má tak svůj vlastní program výživy, přičemž stravu fotbalistům připravují odborníci. Kroměb pokrmů jim pak domů posílají také doplňky, jakými jsou třeba proteinové tyčinky či prášky. Externí kuchař pak každému jednotlivci v kádru každý den připravuje vitaminy v podobě čerstvé zeleniny a ovoce.

Stratég Kohoutů José Mourinho teď chce infividuální tréninky svých svěřenců oživit živě streamovaným tréninkem na dálku, přičemž podronosti k tomu zatím klub neuvedl. Britská vláda povolila hráčům Tottenhamu jeden venkovníé trénink denně. "Řekli nám, že na jednu tréninkovou jednotku můžeme jít ven. Takže já se pohybuji tam, kde bydlím. Jinak jsem doma. Stále si trochu zvykáme, je to pro nás zvláštní. Dostali jsme rozvrh, ale je flexibilní. Nezáleží, kdy vstanete. Člověk může odpočívat a pak pracovat později. Důležité je, abyste to splnil," přiblížil záložník Harry Winks tréninky v době koronavirové.

Kane si na sociálních sítích pustil pusu na špacír. A spustil spekulace o jeho odchodu

Mezitím kanonýr nejen Tottenhamu, ale i anglické reprezentace Harry Kane spustil lavinu spekulací, když se na svém instagramovém účtu nechal slyšet následujícím způsobem: "Spurs miluji. Bude tomu tak navždy, ale zároveň tu nebudu zůstávat, pokud se klub nebude zlepšovat. Jsem ambiciózní hráč, chci se zlepšovat a dostat se mezi ty úplně nejlepší hráče. Záleží, jak se budeme jako tým zlepšovat. Není dané, že tu musím zůstat celou kariéru."

Britská média tedy začala spekulovat, kam by mohl v nejbližším přestupovém okně útočník Kohoutů odejít. Mluví se třeba o odchodu do Realu Madrid, se kterým má Tottenham dobré vztahy a navíc by se tak mohl Bílý balet zbavit Garetha Balea, kterého by tak mohli za Kanea vyměnit.

Kane pak také okomentoval jeho vztah s koučem Mourinhem. "S ním je to dobré. Je upřímný. Pokud vás má rád, řekně to; pokud ne, tak to řekne taky. Z mého pohledu jsme si vybudovali dobrý vztah," ujistil v tomto směru fotbalista.