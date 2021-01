Čeští hokejoví mladíci už znají svého čtvrtfinálového soupeře na MS. Bude jím Kanada

Kanadští hokejisté v silvestrovském utkání ukazovali savou dominanci, ostatně jako během celého šampionátu, už od počátku střetnutí s Finskem. Už po čtyřech minutách totiž jako první skórovali, když kanadsý kapitán Dylen Cozens zakončil přečíslení dva na jednoho, které začalo jeho převzetím puku ve středním pásmu. Na jeho střelu na vyrážečku finský gólman Kari Piiroinen nestačil, 1:0 pro Kanadu.

Krátce před tím než uběhla první polovina utkání se Kanada dostala do dvougólového vedení, když vložil svoji hokejku do Pelletiereho střely Dylan Holloway. A za chvíli to bylo už o tři góly. Ve 33. minutě totiž na finského gólmana vystřelil Bowen Byram, následovala pak úspěšná dorážka Peytona Krebse.

Finům se podařilo překonat kanadského brankáře až ve třetí třetině. Stalo se tak ve 45. minutě, kdy se mez i střelce na finské straně zapsal Brad Lambert, který tak skóroval během přesilové hry. Tehdy na kanadské trestné lavici seděl Cozens. Ale byl to právě Cozens, který si v závěru zápasu toto své vyloučení odčinil. Pohých 77 vteřin před závěrečnou sirénou totiž treil puk do prázdné branky a mohl se tak radovat ze své šesté branky na tomto šampionátu. Mimochodem, během čtyř zápasů si na své konto připsal celkem 11 kanadských bodů.

Že zkrátka Kanada dominuje ve všech ohledech na právě probíhajícím mistrovství světa v Edmontonu a Češi tak proti nim budou mít ve čtvrtfinále hodně složité, to dokazuje i statistika střelby. V zápase s Finy ji ovládla poměrem 40:19 a celkově ve skupině měla střeleckou bilanci 159:67. Při plném bodovém zisku měla skóre 33:4.

"Byl to souboj o první místo, takže jsme byli hodně nahecovaní, abychom to dokázali. Jsme rádi, jak nám vyšel vstup do zápasu. Byla to naše nejlepší třetina na turnaji, ale musíme na takovém výkonu stavět dál," nechala se slyšet největší kanadská hvězda Cozens, která tak okomentovala první třetinu duelu s Finskem, během které Kanada vystřelila na finskou svatyni hned sedmnáctkrát. To Finové v první třetině vystřelili pouze jednou.

Duel Česka s Kanadou je na programu v noci ze soboty na neděli v 01:00 středoevropského času.

Slováci se utkají ve čtvrtinále s Američany. Rusko pak s Německem a Švédsko s Finskem

Švédové do posledního zápasu ve skupině B šli s tím, že chtěli odčinit svou předešlou porážku s Ruskem 3:4 v prodloužení, kvůli které se tak přerušiila šňůra 54 vítězství v základních skupinách juniorského MS za sebou. Jenomže na závěr skupinové fáze měli za soupeře Američany, kteří se ujali vedení už po 62 vteřinách. Tehdy z pravého rohu překvapil švédského gólmana Alnefelta Drew Helleson. A to nebylo pro Švédy zdaleka všechno. Nejenže ve 4. minutě Američané zvýšili na 2:0 díky střele Trevora Zegrase od levého mantinelu pod horní tyč, ale o dvě minuty později ještě přidal třetí branku zakončením z levého kruhu Ryan Johnson.

Pro Švédy se mohl zápas začít vyvíjet jinak, kdyby se ve 24. minutě treil z trestného střílení Viktor Söderström. Jenže se mu to nepodařilo a opět tak platilo otřepané heslo "Nedáš, dostaneš!". O 21 sekund později totiž zvýšil na konečných 4:0 z otočky Arthur Kaliyev. "Dostali jsme na začátku docela nešťastné góly. Oni dávali puky na branku a skórovali. My jsme se z toho už nezvedli. Musíme více střílet a být hladovější," uvedl k zápasu švédský bek Söderström.

Díky této výhře se tak Američané utkají ve čtvrtfinále se Slovenskem. To Švédy čeká severské derby s Finskem. Poslední čtvrtinálovou dvojici tvoří Rusové s Němci.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Edmontonu (31.12.2020):

Skupina A:

Kanada - Finsko 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Cozens, 27. Pelletier (Schneider), 33. Krebs (Byram, Zary), 59. Cozens - 46. Lambert (Niemelä, Pärssinen)

Skupina B:

Švédsko - USA 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Helleson (Brink, Berard), 4. Zegras (Faber), 22. R. Johnson (Zegras, Turcotte), 24. Turcotte (Kaliyev, Zegras)