Finové si konečně na domácím šampionátu zahrají o zlato, porazili USA 4:3

Přesto to byli Američané, kteří vstoupili do toho semifinále, když už po 64 sekundách hry otevřel skóre svým nenápadným nahozením od modré Schmidt, 1:0 pro USA. Stejně jako ve čtvrtfinále proti Slovákům, i nyní Finům hrubě nevyšel úvod zápasu. Do konce úvodní dvacetiminutovky však Finové dokázali vyrovnat zásluhou bekhendového zakončení Heiskanena, 1:1.

Zámořským hokejistům se pak nepovedlo na přelomu první a druhé třetiny využt jedinou početní výhodu, kterou jim jinak velice disciplinovaní Seveřané dopřáli v zápase a proto se tak ve 25. minutě postaral o otočení stavu Manninen. O bdvě minuty později se ale Ameriičanům povedlo opětsstav vyrovnat a to díky Farrellově střele z mezikruží. Tehdytak fanoušci očekávali, že tahle semifinálová přestřelka bude směle pokračovat dál.

K radosti těch finských se ale tak nestalo, jelikož to byl Vetanen, který po napodobení svého spoluhráče Heiskanena otočil stav duelu na 3:2 Vetanen, jenž se trefil přesně mezi Swaymanovy betony. Právě po této trefě se totiž rozhodl tým Suomi kontrolovat hru a potažmo své jednobrankové vedení. Navíc ho dokázali navýšit, když Armia jen těsně po skončení jedné z dalších finských přesilovek skóroval, 4:2.

V závěru se Američané pokoušeli o podobný konec duelu jako ve čtvrtinále Kanaďané proti Švédům, kterým se thd podařilo nejen vyrovnat, ale v prodloužení pak i duel nakonec vyhrát. Nyní se ale "hvězdám a pruhům" podařilo jen snížit, když při hře bez gólmana vsítil branku na konečných 3:4 Gaudett.

Američtí hokejisté tak opět zůstali před branami finále světového šampionátu a otevřít je se jim nepodařilo od roku 1992, kdy se na MS systémem play-off hraje.

Konečný výsledek, semifinále MS v hokeji 2022 ve Finsku (Tampere) - (28.5.2022):

Finsko - USA 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Heiskanen (H. Pesonen, Armia), 25. S. Manninen (M. Lehtonen, Hartikainen), 30. Vatanen (H. Pesonen, Heiskanen), 46. Armia (Heiskanen, Vatanen) - 2. Schmidt (Peeke, Tynan), 27. Farrell (Meyers, Seth Jones), 58. Gaudette (Boldy, Tynan). Rozhodčí: Nord, Öhlund (oba Švéd.) - Synek (SR), Van Oosten (Kan.). Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 11 055.

Sestavy:

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Heiskanen, Pokka, Friman, Vatanen, Ohtamaa, Lindell - Hartikainen, S. Manninen, Mikael Granlund - J. Sallinen, V. Filppula, Rajala - Armia, Lammikko, H. Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen

USA: Swayman - Seth Jones, L. Hughes, Peeke, Schmidt, Lafferty, od 41. navíc Barber - Boldy, Hartman, Galchenyuk - Gaudette, Tynan, Bellows - Kuhlman, Meyers, Farrell - Watson, Lettieri, Hayden - od 41. navíc Bordeleau. Trenér: David Quinn