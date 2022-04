Jalonen se nebude moct radit s asistenty. Jeden je v USA a druhý má možná covid

Neznamená to však, že by snad Jalonen stanul na lavičce ve čtvrtrek od 17:30 sám, po jeho boku bude na lavičce přítomen další člen realizačního týmu, jeho krajan a videokouč Kalle Kaskinen.

Poprvé se v národním týmu covid objevil již tento týden v úterý, když musel mužstvo opustit obránce Michal Jordán, stejně tako jako tiskový mluvčí Ondřej Kalát. Oba dva by se měli zpátky k národnímu týmu připojit příští týden. Připomeňme, že od začátku tohoto týdne trénovali Češi v Ostravě a po čtvrtečním zápase se Slovenskem ve Spišské Nové Vsi, se s títo soupeřem v přípravě utká ještě jednou v sobotu a to v Trenčíně.

Právě na tomto zápase by už mohl být přítomen i asistent trenéra Libor Zábranský, pokud tedy jeho test vyjde negativně. Pokud ano, s týmem by už mohl být v pátek.

Co se týče videokouče Kalleho Kaskinena, tak ten vedl spolu s Jalonenem tréink už v pondělí a to proto, že Zábranský byl tehdy spolu s generálním manažerem Petrem Nedvědem na prvním finálovém extraligovém zápase Třinec vs. Sparta. Kaskinen pak není jediným videokoučem národního týmu, pomáhá mu totiž ještě Jiří Horáček.