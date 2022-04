Jasná dominance. Češi nacházejí pod Jalonenem svou tvář a rozdrtili Švédy 9:3

Že by to mohl být zápas, který by Čechům sednul se vším všudy, to mohl napovědět již samotný začátek. Vždyť skóre duelu Češi otevřeli už po 117 vteřinách hry. Postaral se o něj svou druhou přesnou trefou v reprezentaci Sklenička, který překonal gólmana Enrotha střelou zápěstím mezi betony, 1:0 pro Česko. Jednobrankové vedení však netrvalo nikterak dlouho. Za chvíli tu totiž byli Švédové s odpovědí, když se Seveřané poprvé dostali do šance. Aman nahrál Langovi a ten propálil brankáře Langhammera, jenž se objevil v sestavě reprezentace poprvé od prosince 2019, 1:1.

Záhy mohlo být z českého pohledu zase o něco veseleji, kdyby ale ve své příležitosti uspěl Stránský, ovšem jeho brejk nakonec dobře nezakončil. Mrzet to ale Čechyn nemuselo, neboť za chvíli využili po 19 sekundách přesilovku, během které kapitán Červenka přihrál kotouč na pravý kruh, kde byl přítomen nováček v národním týmu Jiříček a tento teprve osmnáctieletý talentovaný reprezentant se po trefě do levého horního rohu mohl začít radovat ze svého premiérového gólu v národním týmu, 2:1.

Ten mimochodem platil i po následné trenérské výzvě ze strany Švédů, kterým se nezdálo postavení jednoho z českých forvardů v brankovišti. Následně Češši dostali další možnost početní výhody, ve které se sice tentokrát neprosadili, ale jen krátce po návbratu vyloučeného Švéda na kluziště se nakonec radovali z gólu na 3:1. Tehdy se totiž trefil další obránce, tentokrát Šulák.

Takový vývoj zápasu rozhodně žlutomodří nečekali a rozhodně to na nich zanechalo následky. Navíc mohli prohrávat o tři branky, kdyby Špaček zamířil při dorážce přesně do odkryté klece. Na straně Čechů bylo vidět, že jim přibyla ve hře větší pohyblivost, což zřejmě od svých svěřenců Kari Jalonen požaduje. Kromě toho předvedli kompaktní výkon, což se ukázalo zvláště při oslabeních, jež všechny v duelu ubránili. A nakonec to přeci jenom o tři góly bylo, když se ve 24. minutě trefil po bekhendovém blafáku Zohorna po předešlé Holíkově akci.

Nicméně Češi dovolili Švédům snížit, když v jeden moment ztratili koncentraci nad zápasem a Kellmanovi se tak podařilo z úhlu překonat Langhammera, 4:2 pro Česko. Ovšem byla to jen chvilková slabost ze strany Jalonenových svěřenců. Nadále to totiž byli oni, kdo udával tempo hry. Když se psala polovina zápasu, Seveřané inkasovali za 22 sekund inkasovali hned dvakrát. Nejdříve po Zohornově střele úspěšně dorážel Holík, pak Enrotha překonal Sklenička, 6:2.

Postupem času bylo vidět na Češích, jak jsou stále sebevědomější. To hokejisté Tre Kronor naopak čím dál více chybovali. A tak se Holík dostal ke svému dalšímu gólu v zápase a Červenka k již čtvrtému bodu v duelu. I když ještě před druhou přestávkou Švédov snížili na 7:3, nebylo jim to nic platné. Ve třetí třetině totiž přidali domácí další dvě branky zásluhou Budíka a Fleka a poprvé v historii českého hokeje se tak přihodilo, že Češi Švédům nastříleli devět branek.

V neděli se utkají Češi v posledníím zápase Českých hokejových her s Rakouskem.

České hokejové hry, turnaj Euro Hockey Tour v Ostravě (30.4.2022):

Česko - Švédsko 9:3 (3:1, 4:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 2. D. Sklenička (H. Zohorna, D. Jiříček), 10. D. Jiříček (Červenka, Smejkal), 12. Šulák (Blümel, Krejčík), 24. H. Zohorna (P. Holík), 30. P. Holík (H. Zohorna), 30. D. Sklenička (P. Zdráhal, P. Holík), 33. P. Holík (Blümel, Červenka), 46. Budík (Flek, O. Beránek), 49. Flek (O. Beránek, Kodýtek) - 6. Lang (Aman, Tömmernes), 26. Kellman (Själin, Friberg), 39. F. Olofsson (Rosdahl, Karlkvist). Rozhodčí: Smetana (Rak.), Ansons - Zunde (oba Lot.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 8848.).

Sestavy:

Česko: Langhamer - Ščotka, Šulák, J. Jeřábek, Krejčík, D. Jiříček, D. Sklenička, Budík, Jordán - M. Stránský, Černoch, Smejkal - Blümel, M. Špaček, Červenka - H. Zohorna, P. Holík, P. Zdráhal - O. Beránek, Kodýtek, Flek. Trenér: Kari Jalonen

Švédsko: Enroth - Pudas, Tömmernes, J. Persson, A. Lindholm, J. Pettersson, Själin - Friberg, Kellman, Bromé - Karlkvist, F. Olofsson, Rosdahl - Hartmann, Lundin, Söderblom - Karlsson, Aman, Lang. Trenér: Markus Akerblom