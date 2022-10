NHL v Praze se přeci jen uskuteční. Ruští hokejisté s vízy do Česka můžou

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V předešlých dnech nebylo vůbec jasné, zda se o druhém říjnovém víkendu uskuteční v pražské O2 Areně tolik očekávaný start nové sezóny NHL kdy jsou v Praze na programu hned dva duely mezi Saan Jose a Nashvillem. V obou týdnech totiž figurují ruští hokejisté a česká vláda se v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině nechala slyšet, aby do Česka spolu s mužstvy právě ruští okejisté nepřicestovali. To však vzbudilo u obou mužstev rozruch, kteří reagovali tak, že buď pojedou s ruskými hráči nebo nepřijedou vůbec. Nyní bezpečnostní poradce premiéra Petra Fialy Tomáš Pojar pro server Seznam Zprávy uvedl, že ruští hokejisté s vízy mohou do Česka dorazit.