Vítkovice už znají nový trenérský štáb. Do klubu se vrací jako kouč Miloš Holaň

Dosud Miloš Holaň naposledy působil coby trenér prvoligové Poruby, kde byl poslední dvě sezóny až do letošního léta. Od té doby byl Holaň bez angažmá. Nyní se vrací do Vítkovic, tedy do klubu, ve kterém začínal nejen jako hráč, ale i jako trenér.

Mezi lety 2004 až 2006 totiž ve Vítkovicích asistoval Vladimíru Vůjtkovi, v sezóně 2006/07 pak povýšil na hlavního trenéra tohoto ostravského extraligového klubu. Tehdy ale jeho angažmá netrvalo příliš dlouho, za chvíli byl totiž nahrazen Miroslavem Fryčerem.

Do té doby, než se nyní po dlouhých 14 letech opět vrátil do Vítkovic, sbíral trenérské zkušenosti u jiných extraligových celků a to třeba ve Spartě, Mladé Boleslavi či v Pardubicích. Kromě toho treénoval i v zahraničí, třeba na Slovensku Zvolen a Trenčín, v Norsku Lillehammer, v Rakousku Feldkirch, v Bělorusku Grodno a na Ukrajině Barkut Kyjev.

Připomeňme, že Vítkovice už pět zápasů za sebou nevyhráli a i proto se tak aktuálně v extraligové tabulce nacházejí až na devátém místě. Nejbližším zápasem pro Vítkovice bude ten úterní, kdy se od 17:30 ukážou v Litvínově.

Vítkovice jsou pak druhým extraligovým celkem, který v této sezóně 2020/21 sáhl ke změně trenérského štábu. Tím prvním se staly Pardubice, kde se nedávno stal novým koučem Richard Král, jenž tam nahradil Milana Razýma.