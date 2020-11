Z Minsku do Moskvy? Šéf IIHF Fasel už má plán B v otázce pořadatelství příštího MS

Ještě ve středu, kdy se konalo zasedání rady IIHF zaznělo od samotného Fasela, že verdikt o tom, jak to nakonec s pořadatelstvím příštího MS bude, bude složitý. „Musíme mít jistotu, že se šampionát uskuteční bezpečným a zodpovědným způsobem pro všechny," připomínal vedle běloruské politické krize i celosvětovou pandemii koronaviru, kvůli které musel být letos hokejový svátek, jenž se měl konat na jaře ve Švýcarsku, zrušen.

Ještě před tímto zasedáním IIHF se dlouholetý švýcarský hokejový funkcionář René Fasel nechal dokonce slyšet, že politika by němal nijak zasahovat do sportu a dlouhou dobu to tak vypadalo, že ať se děje, co se děje, s Rigou bude pořádat hokejové MS Minsk. Proti tomu se ale postavil lotyšský premiér, jenž řekl, že by hokejový svátek byla schopna pořádat pouze sama Riga.

Nicméně i René Fasel přiznával, že v jeho zájmu je především bezpečnost jak samotných hráčů, tak i rozhodčích, médií a dalších, kteří se turnaje zúčastní. Právě to situace v Bělorusku nijak nezaručovala a tak má nyní René Fasel přijít s plánem B. „IIHF přesune šampionát z Běloruska do Moskvy. René Fasel má namířeno do Ruska, aby se ohledně této záležitosti sešel s Treťjakem (Vladislav Treťjak je prezidentem Ruské hokejové federace - pozn. aut.). Lotyšsko jako spolupořadatel by zůstalo," uvedl ve čtvrtek večer k novému plánu Ryan Kennedy na svém twitterovém účtu.

Ze strany IIHF se k tomuto plánu B zatím nikdo oficiálně nevyjádřil a tudíž ji ještě nikdy ani nepotvrdil. Připomeňme, že v příštím roce se má hokejové MS konat od 21. května do 6. června, tedy o dost později, než tomu bývá zvykem. Na vině je pochopitelně posunutá sezóna kvůli pandemii koronaviru. Mimochodem, právě v Minsku měla hrát svou skupinu i česká reprezentace v čele s trenérem Filipem Pešánem. Kromě toho se tam měla hrát i dvě čtvrtfinále, obě semifinále a boje o medaile.

Dodejme, že Rusko hostilo naposledy hokejový šampionát v roce 2016, kdy se hrálo v Moskvě a v Petrohradu. Právě v posledním jmenovaném ruském městě se podle původního plánu mělo uskutečnit další hokejkové MS až v roce 2023.