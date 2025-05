Konce sezóny se Lars Friis nedočkal. Kouč byl z pozice trenéra Sparty po prohře ve finále MOL Cupu odvolán

„Po obrovském zklamání ze zápasu v Olomouci už jsme nemohli nadále čekat. I s ohledem na fakt, že jsme v ligové tabulce až na čtvrtém místě a prohráli jsme čtyři zápasy v řadě. Probíhající sezona je pro nás všechny velkým zklamáním. Mužstvo dočasně přebírá Luboš Loučka, který týmu dodá novou energii. A hráči mají už jen dva zápasy na to, aby dokázali, že jim na klubu záleží,“ uvedl ve čtvrtek pro sparťanský klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Navzdory tomu, že sezóna pro Spartu začala úspěšně postupem do Ligy mistrů, v níž se se objevila poprvé od roku 2005, ovšem právě účast v Lize mistrů znamenala první zakolísání v lize na podzim, čímž tak ztratila v boji o ligový titul, nakonec přišla i o zisk českého poháru, když ve finále nestačila na Olomouc. A nyní to vypadá, že by Pražané mohli být v příští sezóně bez evropských pohárů.

Připomeňme, že Friis nastoupil do funkce trenéra Sparty před touto sezónou poté, co odešel jeho z klubu do Feyenoordu Rotterdam předchůdce Brian Priske, jemuž dvě sezóny dělal asistenta. „Moc díky za společné vzpomínky. Budu navždy vděčný za to, co jste mi dali, sparťané,“ loučil se Friis na svém instagramovém účtu se sparťanskými fanoušky. „Děkuji za úžasnou podporu týmu i mně,“ pokračoval. „Žádné goodbye, prostě jen na shledanou později. Jsem váš největší fanoušek, uvidíme se na Letné. Jednou sparťan, navždy sparťan. Kdo neskáče, není sparťan.“ zakončil dánský stratég.

Nejen Friis. Ve Spartě skončil i šéflékař Hrdlička

Lars Friis pak není jediným mužem, který opustil lavičku sparťanského A-týmu. Jak nevydařený závěr sezóny pro Spartu to je, dokumentuje i ta skutečnost, že se musela rozloučit i s šéflékařem Filipem Hrdličkou. Ten totiž během finálového zápasu s Olomoucí ztratil nervy a při jedné z vyhrocených situací po tvrdém faulu u laviček dal facku jednomu z olomouckých hráčů Janu Královi. Hrdlička už hned poté dostal od sudího Roučka červenou kartu, druhý den po zápase byl potrestán ještě jednou. Vyhazovem.

„S okamžitou platností byla ukončena spolupráce s vedoucím lékařské péče Filipem Hrdličkou, který v závěru finále MOL Cupu udeřil hráče SK Sigma Olomouc Jana Krále a obdržel červenou kartu,“ uvedla k tomuto kroku pražská Sparta na svých sociálních sítích.

V zápise o utkání k tomuto incidentu sudí Rouček poznamenal: „Hrubé nesportovní chování.“

Pochopení Hrdlička za svůj zkrat nenašel ani u Friise. „Takhle se prezentovat nechceme,“ řekl k tomu dánský kouč po zápase.

Sparta musela řešit problémy s ultras

Pražané ve čtvrtek taktéž reagovali na chování svých ultras fanoušků, kteří byli přichyceni, jak jsou v centru Olomouce ještě před finálovým zápasem oděni do bílých kukel a přitom hajlují. O rasistickém podtextu nebylo pochyb a proto klub po ztotožnění těchto příznivců inkriminované osoby už nepustí doživotně na stadion na Letné. „AC Sparta Praha odsuzuje projevy rasismu, antisemitismu a nenávistného chování ve všech formách. Na stadionu i mimo něj. Ve společnosti, ale i v řadách vlastních fanoušků. Tyto postoje jsou nepřijatelné a v přímém rozporu s hodnotami, které klub dlouhodobě zastává,“ uvedl k tomu klub ve svém prohlášení a pokračoval: „Po ztotožnění daných osob ze strany Policie ČR a předání jejich údajů klubu Sparta přistoupí k udělení doživotních zákazů vstupu na stadion.“

Dodejme, že se jednalo konkrétně o 11 lidí. „Okamžitě jsme se touto fanouškovskou „aktivitou“ začali zabývat a očekáváme, že se tito hrdinové ke svým gestům přihlásí i bez zakrytých obličejů. Jistě pak budou schopni se podívat do tváře pozůstalým po milionech obětí II. světové války,“ zveřejnila Policie ČR tento vzkaz s fotkou oněch zakuklených sparťanů na síti X.